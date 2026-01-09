Trump Orbanu poželio puno sreće u izbornoj kampanji: 'Ti si primjer ostatku svijeta...'

Američki predsjednik Donald Trump poželio je "puno sreće" mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, dugogodišnjem savezniku, u njegovoj izbornoj kampanji, u pismu koje je Orban objavio na svojoj Facebook stranici u petak.

Dvojica čelnika sastala su se u Bijeloj kući 7. studenog, gdje je Trump odobrio Orbanu jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija na rusku energiju, čime je spriječen porast cijena koji bi teško pogodio mađarsko gospodarstvo, rekao je Orban.

U svojem pismu Trump je rekao da Orbanovo "smjelo vodstvo" služi kao primjer ostatku svijeta. Trump je također rekao da se raduje "produbljivanju suradnje" u području obrane, energetike i ilegalnih migracija.

„Oduvijek ste čvrsto branili načela koja Mađarsku čine tako izvanrednim mjestom - vjeru, obitelj i suverenitet“, napisao je Trump u pismu od 10. prosinca.

Nacionalist Orban suočava se s onim što bi mogao biti najteži izazov za njegovu 16-godišnju vladavinu zbog kombinacije mađarske ekonomske stagnacije, skoka troškova života i skandala sa zlostavljanjem u centrima za maloljetnike koji su ojačali oporbenog suparnika čija stranka vodi u većini anketa.

Izbori će se vjerojatno održati u travnju.

U studenom su dvojica čelnika također razgovarala o oblicima financijske pomoći, iako je Trump prošli mjesec odbacio Orbanovu tvrdnju da je Washington već pristao pružiti financijsku pomoć Mađarskoj u vrijednosti od čak 20 milijardi dolara.

Orban je u ponedjeljak na brifingu za novinare rekao da Mađarska nije uspjela osigurati vrstu financijske potpore koju je izvorno tražila od Washingtona, ali da se razgovori o mogućem zaštitnom mehanizmu nastavljaju. U svojem pismu, Trump je također zahvalio Orbanu na pozivu da posjeti Mađarsku i rekao da će ga njegov tim "kontaktirati" u vezi s njegovim rasporedom. U ponedjeljak je Orban rekao da će posjet "visokopozicioniranog" američkog političara vjerojatno biti uoči izbora.