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NA LOVORIKAMA POBJEDE

Trump: 'Otvaramo Hormuški tjesnac. Neka nafta poteče!'

Piše Filip Sulimanec,
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Trump: 'Otvaramo Hormuški tjesnac. Neka nafta poteče!'
Foto: Evan Vucci

Odobravam trenutačno uklanjanje pomorske blokade Sjedinjenih Američkih Država. Brodovi svijeta, upalite svoje motore. Neka nafta poteče

Nakon iscrpnih pregovora i kada se činilo da je eskalacija neminovna, kopernikanski obrat. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif objelodanio je kako su SAD i Iran napokon postigli mirovni sporazum.

Sva borbena djelovanja diljem Bliskog istoka iste sekunde prestaju. Donald Trump koji je započeo rat 28. veljače, objavio je kako se otvara Hormuški tjesnac.

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 - Sporazum s Islamskom Republikom Iran sada je dovršen. Čestitke svima! Ovim putem u potpunosti odobravam besplatan prolaz kroz Hormuški tjesnac i, istovremeno s tim, odobravam trenutačno uklanjanje pomorske blokade Sjedinjenih Američkih Država. Brodovi svijeta, upalite svoje motore. Neka nafta poteče - objavio je Trump.

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