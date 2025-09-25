Obavijesti

JEDAN ČOVJEK MRTAV

Trump: Poremećeni radikalni ljevičari su krivi za pucnjavu ispred imigracijske službe

Piše HINA,
Trump: Poremećeni radikalni ljevičari su krivi za pucnjavu ispred imigracijske službe
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Šef FBI-a Kash Patel sugerirao je da je napad u američkoj saveznoj državi Teksas mogao biti politički motiviran protiv rada imigracijskih vlasti

Najmanje jedna osoba ubijena je u pucnjavi ispred objekta američke Imigracijske i carinske službe (ICE) u Dallasu u srijedu ujutro, koju je američka vlada povezala s "radikalnom ljevicom". Ministarstvo domovinske sigurnosti priopćilo je da je naoružani napadač otvorio vatru s obližnjeg krova, ciljajući i transportno vozilo u sigurnom području. Pogođena su tri pritvorenika, od kojih je jedan preminuo na licu mjesta, dok su dvojica prevezena u bolnicu, prema lokalnoj policiji.

Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem objavila je na X-u da je osumnjičeni napadač također mrtav od samonanesene rane od vatrenog oružja. Motiv ostaje nejasan, kao i identitet žrtava.

Američki predsjednik Donald Trump napisao je na Truth Socialu da se prijetnje i napadi "poremećenih radikalnih ljevičara" povećavaju, okrivljujući demokrate koji kritiziraju ICE. Nije pružio nikakve dokaze da je napadač bio pristaša demokrata.

Potpredsjednik JD Vance opisao je napadača kao "nasilnog ljevičarskog ekstremista" tijekom događaja u Sjevernoj Karolini, također bez pružanja dokaza. Noem je rekla da bi napad trebao poslužiti kao upozorenje krajnjoj ljevici da retorika usmjerena protiv ICE-a ima posljedice.

KORISTIO JE SNAJPER? Napadač propucao troje ljudi u uredima Trumpove omiljene službe u Dallasu! 'U bolnici su...'
Patel je na platformi X objavio fotografiju na kojoj se vide istrošene čahure označene s "ANTI ICE". Nijedan ICE-ov policajac nije ozlijeđen. Napomenuo je da se sličan napad dogodio u drugom pritvorskom centru ICE-a u Teksasu u srpnju.

Incident se dogodio usred pojačanih napetosti u Sjedinjenim Državama. Učestale racije ICE-a usmjerene na migrante u okviru Trumpove strože politike migracija i deportacija izazvale su prosvjede diljem zemlje.

