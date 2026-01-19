Obavijesti

BIZARNO PISMO

Trump poručio Norveškoj: 'Niste mi dali Nobela? Onda više ne moram misliti samo na mir!'

Piše Ivan Jukić,
Foto: Kevin Lamarque

Američki predsjednik Donald Trump uputio je pismo norveškom premijeru Jonasu Gahru Støreu u kojem ga obavještava da "ne osjeća obvezu raditi isključivo na miru" s obzirom na to da je "njegova zemlja odlučila da mu neće dodijeliti Nobelovu nagradu za mir"

- Dragi Jonase, s obzirom na to da je Vaša država odlučila da mi ne dodijeli Nobelovu nagradu za mir iako sam zaustavio najmanje osam ratova, više ne osjećam obvezu razmišljati isključivo o miru, iako će on uvijek biti prevladavajući, nego sada mogu razmišljati o tome što je dobro i ispravno za Sjedinjene Američke Države. Danska ne može zaštititi Grenland od Rusije ili Kine. Zašto bi uopće imala 'pravo vlasništva'? - navodi se u Trumpovoj poruci.

- Ne postoje nikakvi pisani dokumenti; jedino je tamo prije više stotina godina pristao jedan brod, ali i mi smo ondje pristajali brodovima. Učinio sam više za NATO nego bilo koja druga osoba od njegova osnutka, a sada bi NATO trebao učiniti nešto za Sjedinjene Američke Države. Svijet nije siguran ako nemamo potpunu kontrolu nad Grenlandom. Hvala! Predsjednik DJT - stoji u Trumpovoj poruci norveškom premijeru, prenosi The Independent.

- Mogu potvrditi da je ovo poruka koju sam primio u nedjelju poslijepodne od predsjednika Trumpa. Došla je kao odgovor na kratku poruku predsjedniku koju sam ranije istog dana poslao u svoje ime i u ime predsjednika Finske Alexandera Stubba - kazao je Støre za norveški dnevni list Verdens Gang.

Trumpovu poruku, koja je došla i do više europskih veleposlanika u Washingtonu, prvi je objavio novinar PBS-a, američke nekomercijalne televizijske mreže, Nick Schifrin, a poruka je izazvala nevjericu u Norveškoj.

Mediji redom ističu da norveška vlada nema nikakve veze s dodjelom Nobelove nagrade, a Støre dodaje: "U poruci Trumpu prenijeli smo svoj stav protiv njegovih carina usmjerenih na Norvešku, Finsku i druge zemlje. Istaknuli smo potrebu za deeskalacijom razmjene riječi i zatražili telefonski razgovor između Trumpa, Stubba i mene tijekom dana. Trumpov odgovor stigao je ubrzo nakon što smo poslali poruku. Trumpov je izbor bio podijeliti poruku s drugim čelnicima u zemljama NATO-a."

- Norveški stav o Grenlandu je jasan. Grenland je dio Kraljevine Danske i Norveška je u potpunosti podržava u tom pitanju. Također podržavamo odgovorno jačanje NATO-ova rada na sigurnosti i stabilnosti na Arktiku. Što se tiče Nobelove nagrade za mir, Trumpu sam više puta jasno objasnio ono što je dobro poznato, da nagradu dodjeljuje neovisni Nobelov odbor, a ne norveška vlada - zaključio je.

