UPOTREBA SILE

Trump poslao trupe u gradove pod demokratskom vlašću

Piše HINA,
Foto: Jim Vondruska/REUTERS

Trumpovo planirano raspoređivanje iznenadilo je mnoge u Pentagonu, reklo je šest američkih dužnosnika za Reuters, govoreći pod uvjetom anonimnosti

Američki ministar obrane Pete Hegseth u nedjelju je naredio raspoređivanje 200 vojnika Nacionalne garde Oregona pod saveznu vlast, dok je država podnijela tužbu osporavajući potez predsjednika Donalda Trumpa da pošalje vojne snage u grad Portland pod demokratskom vlašću. Republikanski predsjednik u subotu je najavio planove za slanje trupa u Portland, rekavši da će se one koristiti za zaštitu saveznih imigracijskih objekata od "domaćih terorista" te da im ovlašćuje upotrebu "pune sile, ako je potrebno". Trumpovo raspoređivanje vojnih snaga u druge gradove pod vodstvom demokrata, uključujući Los Angeles i Washington potaknulo je pravne izazove i prosvjede.

Oregonsku tužbu protiv Trumpa, Hegsetha i ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem na saveznom sudu u Portlandu u nedjelju je podnio demokratski državni odvjetnik Oregona Dan Rayfield. U tužbi je Trump optužen za prekoračenje ovlasti.

„Navodeći ništa više od neutemeljenog, divlje hiperboličnog izgovora - predsjednik kaže da je Portland 'ratom razoren' grad 'pod opsadom' 'domaćih terorista'. Okrivljenici su time prekršili suverenu moć Oregona da upravlja vlastitim aktivnostima provođenja zakona i resursima Nacionalne garde“, navodi se u tužbi.

U tužbi stoji da su prosvjedi protiv Agencije za imigraciju i carinu u Portlandu bili mali i relativno ograničeni od lipnja.

Trumpovo planirano raspoređivanje iznenadilo je mnoge u Pentagonu, reklo je šest američkih dužnosnika za Reuters, govoreći pod uvjetom anonimnosti.

U nedjelju je Hegseth potpisao memorandum kojim se naređuje raspoređivanje 200 pripadnika Nacionalne garde Oregona pod saveznom vlašću. Memorandum je objavljen kao prilog tužbi Oregona.

Pentagon nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentar.

Nasilni kriminal u Portlandu opao je u prvih šest mjeseci 2025., prema podacima koje je objavila Udruga čelnika glavnih gradova u svom izvješću o nasilnom kriminalu sredinom godine. Prema tim statistikama ubojstva su pala za 51 posto u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, prenosi Reuters.

