AKO BUDE POTREBNO

Trump tvrdi: Spreman sam premjestiti utakmice SP-a 2026.

Piše HINA,
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Među gradovima koji će biti domaćini utakmica su demokratska uporišta poput Los Angelesa (osam predviđenih utakmica), San Francisca (šest utakmica) i Seattlea (šest utakmica)

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je objavio da je spreman, ako bude potrebno, premjestiti utakmice Svjetskog prvenstva 2026. iz gradova koje smatra nesigurnima u druge gradove. "Svjetsko prvenstvo bit će sigurno. Ako utvrdim da nije sigurno da se utakmice igraju u određenim gradovima, premjestit ćemo ih u druge gradove", rekao je predsjednik novinarima u Ovalnom uredu, posebno osuđujući statistiku kriminala u Chicagu, koji nije grad domaćin Svjetskog prvenstva.

"Ako mislimo da će grad biti i malo nesiguran za Svjetsko prvenstvo ili Olimpijske igre (koje se 2028. održavaju u Los Angelesu), ali posebno za Svjetsko prvenstvo jer se natjecanje održava u toliko gradova, nećemo dopustiti da se utakmice tamo igraju, malo ćemo ih premjestiti", rekao je Trump.

Među gradovima koji će biti domaćini utakmica su demokratska uporišta poput Los Angelesa (osam predviđenih utakmica), San Francisca (šest utakmica) i Seattlea (šest utakmica).

Trumpova administracija ove je godine rasporedila Nacionalnu gardu kako bi održavala red u nekim gradovima pod demokratskom upravom, uključujući Los Angeles, unatoč protivljenju lokalnih dužnosnika.

Sjedinjene Države su domaćin Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. (11. lipnja - 19. srpnja) zajedno s Meksikom i Kanadom.

Predsjednik Trump imenovao se voditeljem radne skupine Bijele kuće za Svjetsko prvenstvo, natjecanje koje organizira Međunarodna nogometna federacija (FIFA).

