Obavijesti

News

Komentari 0
ODLUČIO JE

Trump: 'Postigli smo velik napredak s Venezuelom, spriječit ćemo prodor droge'

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: 'Postigli smo velik napredak s Venezuelom, spriječit ćemo prodor droge'
Foto: Pixells

Washington od rujna mobilizira pomorske i zračne vojne snage blizu Latinske Amerike zbog napada na brodove koji se, bez ikakvih dokaza smatraju plovilima trgovaca drogom

Donald Trump je u petak izjavio da je "manje-više donio odluku" u pogledu svojih nakana prema Venezueli, čija vlada vjeruje da je američki razmještaj vojnih snaga na Karibima usmjeren na njezino svrgavanje.

- Manje-više sam odlučio, izjavio je američki predsjednik u zrakoplovu Air Force One, na putovanju prema svojoj rezidenciji na Floridi.

- Ne mogu vam reći o čemu se radi, ali postigli smo velik napredak s Venezuelom u sprečavanju prodora droge u Sjedinjene Države, dodao je.

DOBIO INFEKCIJU MOZGA Kobna igra koštala ga je života: Australac pojeo otrovnog puža, ostao paraliziran, kasnije umro
Kobna igra koštala ga je života: Australac pojeo otrovnog puža, ostao paraliziran, kasnije umro

Washington od rujna mobilizira pomorske i zračne vojne snage blizu Latinske Amerike zbog napada na brodove koji se, bez ikakvih dokaza smatraju plovilima trgovaca drogom. U tim je napadima u međunarodnim vodama dosad uništeno najmanje 21 plovilo u 20 realiziranih napada, čija je posljedica najmanje 80 mrtvih u sklopu kampanje koja je znatno utjecala na eskalaciju napetosti u regiji, posebno s Venezuelom.

Donald Trump, koji je odobrio CIA-ine tajne operacije u zemlji, dao je kontradiktorne naznake o svojoj strategiji, povremeno spominjući zračne napade na venezuelsko tlo i odbrojane dane aktualnog predsjednika Nicolása Madura, pri čemu isključuje bilo kakvu ideju o ratu.

UBLAŽAVA TROŠKOVE AMERIKANCIMA Trump se predomislio: Sam je nametnuo carine pa ih poništio
Trump se predomislio: Sam je nametnuo carine pa ih poništio

Republikanac optužuje venezuelskog kolegu da predvodi kartel, dok američko ministarstvo pravosuđa nudi nagradu od 50 milijuna dolara za njegovo uhićenje. Istodobno, Caracas vjeruje da Sjedinjene Države žele iskoristiti rat protiv droge kao izgovor "za nametanje promjene režima" i zaplijenu venezuelske nafte.

Suočena u utorak s dolaskom američkog nosača zrakoplova Gerald Ford, najvećeg na svijetu, Venezuela je objavila da je provela veliki razmještaj vojske u cijeloj zemlji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sve tragedije 'gorskog trokuta': Pala Cessna, slijetali na ceste, sad se srušio turski avion...
CRNA STATISTIKA

Sve tragedije 'gorskog trokuta': Pala Cessna, slijetali na ceste, sad se srušio turski avion...

Područje Velebita i Gorskog kotara zna imati izazovne vremenske uvjete za pilote. Kiša, magla i vrijeme koje se često mijenja znaju biti kobni...
Incident u Zagrebu: Skupina mladića napala je dvoje mladih! 'Nismo očekivali tako nešto'
JEDAN PRIVEDEN

Incident u Zagrebu: Skupina mladića napala je dvoje mladih! 'Nismo očekivali tako nešto'

Posjetitelji su javili da je stanje bilo kaotično, s puno policije i Hitnom na terenu
U teškoj nesreći u Splitu umro je legendarni policajac Perišić
ZVALI SU GA 'DUGOPOLJAC'

U teškoj nesreći u Splitu umro je legendarni policajac Perišić

Prometni policajac PU splitsko-dalmatinske, široko poznat među vozačima, poginuo je nakon slijetanja motocikla u Solinskoj ulici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025