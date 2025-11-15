Trump: 'Postigli smo velik napredak s Venezuelom, spriječit ćemo prodor droge'

Donald Trump je u petak izjavio da je "manje-više donio odluku" u pogledu svojih nakana prema Venezueli, čija vlada vjeruje da je američki razmještaj vojnih snaga na Karibima usmjeren na njezino svrgavanje.

- Manje-više sam odlučio, izjavio je američki predsjednik u zrakoplovu Air Force One, na putovanju prema svojoj rezidenciji na Floridi.

- Ne mogu vam reći o čemu se radi, ali postigli smo velik napredak s Venezuelom u sprečavanju prodora droge u Sjedinjene Države, dodao je.

Washington od rujna mobilizira pomorske i zračne vojne snage blizu Latinske Amerike zbog napada na brodove koji se, bez ikakvih dokaza smatraju plovilima trgovaca drogom. U tim je napadima u međunarodnim vodama dosad uništeno najmanje 21 plovilo u 20 realiziranih napada, čija je posljedica najmanje 80 mrtvih u sklopu kampanje koja je znatno utjecala na eskalaciju napetosti u regiji, posebno s Venezuelom.

Donald Trump, koji je odobrio CIA-ine tajne operacije u zemlji, dao je kontradiktorne naznake o svojoj strategiji, povremeno spominjući zračne napade na venezuelsko tlo i odbrojane dane aktualnog predsjednika Nicolása Madura, pri čemu isključuje bilo kakvu ideju o ratu.

Republikanac optužuje venezuelskog kolegu da predvodi kartel, dok američko ministarstvo pravosuđa nudi nagradu od 50 milijuna dolara za njegovo uhićenje. Istodobno, Caracas vjeruje da Sjedinjene Države žele iskoristiti rat protiv droge kao izgovor "za nametanje promjene režima" i zaplijenu venezuelske nafte.

Suočena u utorak s dolaskom američkog nosača zrakoplova Gerald Ford, najvećeg na svijetu, Venezuela je objavila da je provela veliki razmještaj vojske u cijeloj zemlji.