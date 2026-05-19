ODGOĐEN NAPAD

Trump: Postoji 'dobra šansa' za iranski nuklearni sporazum

Piše HINA,
Foto: Jonathan Ernst

Američki predsjednik tvrdi da još postoji mogućnost dogovora s Teheranom, ali upozorava da je SAD spreman za veliki vojni udar ako pregovori propadnu

Predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da postoji "vrlo dobra šansa" da Sjedinjene Države postignu sporazum s Iranom kako bi spriječile Teheran da dođe u posjed nuklearnog oružja, nekoliko sati nakon što je izjavio da je odgodio planirani vojni napad kako bi se pregovori nastavili, prenosi Reuters. Trump je rekao da su ga čelnici ključnih američkih saveznika na Bliskom istoku zamolili da odgodi vojni napad na Iran planiran za utorak kako bi se pregovori s Teheranom nastavili, istodobno upozorivši da je SAD i dalje spreman pokrenuti napad velikih razmjera ako se ne postigne dogovor.

"Čini se da postoji vrlo dobra šansa da nešto smisle. Ako to možemo učiniti bez da ih bombardiramo, bio bih jako sretan“, rekao je Trump novinarima. 

Precizirao je da je zahtjev za obustavu vojne operacije došao od čelnika Katra, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Dan ranije je rekao da Iranu vrijeme istječe te da bi im "bolje bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ništa ostati".

Teheran je u ponedjeljak naznačio da je odgovorio na novi prijedlog Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku, koji je započeo 28. veljače napadom SAD-a i Izraela na Iran. Krhko primirje na snazi ​​je od 8. travnja.

No prema posljednjim izvješćima, stavovi dviju strana ostali su vrlo udaljeni, ističe France Presse.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, Washington je predstavio popis od pet točaka u kojima se, između ostalog, od Irana traži da zadrži samo jedno aktivno nuklearno postrojenje i prenese svoje zalihe visoko obogaćenog uranija u Sjedinjene Države.

