EKSPLOZIJE U TEHERANU

Trump potvrdio napad na Iran. Pogledajte što je rekao...

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 3 min
Trump potvrdio napad na Iran. Pogledajte što je rekao...
Foto: Nathan Howard

Rekao je da "prijeteće aktivnosti" Teherana "izravno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše snage, naše baze u inozemstvu i naše saveznike diljem svijeta"

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su Sjedinjene Države pokrenule udare na Iran u videu dugom osam minuta koji je objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Teheran 00:46
Teheran | Video: 24sata/Reuters

Trump je u videu potvrdio da su Sjedinjene Američke Države pokrenule "velike borbene operacije" protiv Irana.

Rekao je da "prijeteće aktivnosti" Teherana "izravno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše snage, naše baze u inozemstvu i naše saveznike diljem svijeta".

OČEKUJU MASOVNI PROTUNAPAD Hrvatska veleposlanica u Izraelu za 24sata: 'Uputa je da svi budemo u blizini skloništa'
Hrvatska veleposlanica u Izraelu za 24sata: 'Uputa je da svi budemo u blizini skloništa'

- Već 47 godina iranski režim skandira 'Smrt Americi' i vodi neprekidnu kampanju krvoprolića - rekao je.

- Više smo puta pokušavali postići dogovor. Pokušali smo. Uništit ćemo njihove projektile i sravniti njihovu projektilnu industriju sa zemljom. Bit će potpuno... uništena - rekao je.

Foto: twitter

Pozvao se na krizu s američkim veleposlanstvom iz razdoblja 1979.–1981., kada je 66 talaca bilo zatočeno 444 dana.

- To je bio masovni teror i to više nećemo tolerirati - rekao je, ustvrdivši potom da je Iran pokušao obnoviti svoj nuklearni program te da je razvijao projektile dugog dometa.

Trump je zatim poručio da će "uništiti njihove projektile" i "uništiti njihovu mornaricu", dodajući da su poduzeti koraci kako bi se izbjegle žrtve, ali da "Amerikanci mogu stradati".

Iranskoj revolucionarnoj gardi poručio je da "položi oružje" ili će se "suočiti sa sigurnom smrću".

Obraćajući se građanima Irana, Trump je rekao da je "došao čas vaše slobode" te ih upozorio da će "bombe padati posvuda".

- Kad završimo, preuzmite svoju vladu - bit će vaša - dodao je.

- Ovo će vjerojatno biti vaša jedina prilika u generacijama. Godinama ste tražili pomoć Amerike, ali je niste dobili. Nijedan predsjednik nije bio spreman učiniti ono što sam ja spreman učiniti večeras - dodao je.

