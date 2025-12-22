Obavijesti

News

Komentari 0
ZAOKRET U POLITICI

Trump povlači 30 diplomata kao dio strategije 'Amerika na 1. mjestu'. Stižu kritike oporbe...

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Trump povlači 30 diplomata kao dio strategije 'Amerika na 1. mjestu'. Stižu kritike oporbe...
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

State Department je odbio dati popis diplomata koji će biti povučeni. Visoki dužnosnik tog ministarstva rekao je u ponedjeljak da je taj korak "standardni proces u bilo kojoj administraciji", ali kritičari se ne slažu...

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa povlači gotovo 30 ambasadora i drugih visokih dužnosnika u veleposlanstvima kako bi osigurao da se u ambasadama slijedi strategija "Amerika na prvom mjestu", dok kritičari kažu da će taj potez oslabiti američku ulogu u svijetu.

State Department je odbio dati popis diplomata koji će biti povučeni. Visoki dužnosnik tog ministarstva rekao je u ponedjeljak da je taj korak "standardni proces u bilo kojoj administraciji", ali kritičari kažu da to nije točno.

IMAJU OBJAŠNJENJE Misterij fotke 468. Zašto su maknuli fotografiju Trumpa i pedofilskog manijaka Epsteina?
Misterij fotke 468. Zašto su maknuli fotografiju Trumpa i pedofilskog manijaka Epsteina?

"Veleposlanik je osobni predstavnik predsjednika i pravo je predsjednika da osigura da ima pojedince u tim zemljama koji promoviraju agendu 'Amerika na prvom mjestu'", rekao je dužnosnik koji je želio ostati neimenovan.

Trump od početka svog drugog mandata nastoji postaviti odane osobe na više pozicije nakon što je naišao na otpor tijekom prvog mandata u promicanju svojih prioriteta vanjske politike.

Jeanne Shaheen, visokorangirana demokratkinja u Odboru za vanjske odnose američkog Senata, napala je opoziv diplomata dok je oko 80 veleposlaničkih mjesta ostalo upražnjeno.

NESTALO NAJMANJE 16 SLIKA Epsteinovi dokumenti: SAD uklonio slike, ministarstvo negira povezanost s Trumpom
Epsteinovi dokumenti: SAD uklonio slike, ministarstvo negira povezanost s Trumpom

"Predsjednik Trump predaje američko vodstvo Kini i Rusiji uklanjanjem kvalificiranih veleposlanika koji vjerno služe bez obzira na to tko je na vlasti", objavila je Shaheen na X-u.

"To čini Ameriku manje sigurnom, manje snažnom i manje prosperitetnom."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?
NEVJEROJATNO

Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke i fotografije koje prikazuju atmosferu koja je izmaknula kontroli
Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična
SKANDAL

Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična

Premijer Plenković je obišao obnovljene objekte u Sisačko-moslavačkoj županiji. Presica nije mogla proći bez spominjanja sukoba na relaciji BBB-Tomašević
FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola
IZBIO VELIKI POŽAR

FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola

Šteta je uzrokovala požar koji se proširio na 1.500 četvornih metara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025