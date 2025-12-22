Trump povlači 30 diplomata kao dio strategije 'Amerika na 1. mjestu'. Stižu kritike oporbe...

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa povlači gotovo 30 ambasadora i drugih visokih dužnosnika u veleposlanstvima kako bi osigurao da se u ambasadama slijedi strategija "Amerika na prvom mjestu", dok kritičari kažu da će taj potez oslabiti američku ulogu u svijetu.

State Department je odbio dati popis diplomata koji će biti povučeni. Visoki dužnosnik tog ministarstva rekao je u ponedjeljak da je taj korak "standardni proces u bilo kojoj administraciji", ali kritičari kažu da to nije točno.

"Veleposlanik je osobni predstavnik predsjednika i pravo je predsjednika da osigura da ima pojedince u tim zemljama koji promoviraju agendu 'Amerika na prvom mjestu'", rekao je dužnosnik koji je želio ostati neimenovan.

Trump od početka svog drugog mandata nastoji postaviti odane osobe na više pozicije nakon što je naišao na otpor tijekom prvog mandata u promicanju svojih prioriteta vanjske politike.

Jeanne Shaheen, visokorangirana demokratkinja u Odboru za vanjske odnose američkog Senata, napala je opoziv diplomata dok je oko 80 veleposlaničkih mjesta ostalo upražnjeno.

"Predsjednik Trump predaje američko vodstvo Kini i Rusiji uklanjanjem kvalificiranih veleposlanika koji vjerno služe bez obzira na to tko je na vlasti", objavila je Shaheen na X-u.

"To čini Ameriku manje sigurnom, manje snažnom i manje prosperitetnom."