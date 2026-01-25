Obavijesti

NAKON SANKCIJA

Trump pozvao Milorada Dodika na molitveni doručak u SAD

Piše HINA,
Foto: MIKHAIL TERESHCHENKO/REUTERS

Samo tri mjeseca nakon ukidanja američkih sankcija, neformalni čelnik Republike Srpske mogao bi se pojaviti uz predsjednika SAD-a

Admiral

Neformalni čelnik Republike Srpske Milorad Dodik pozvan je početkom veljače na molitveni doručak kojega u Washingtonu organizira američki predsjednik Donald Trump samo tri mjeseca nakon što su mu ukinute sankcije pod kojima je bio dugi niz godina zbog separatističkih poteza unutar BiH. 

POTVRDA IZ SJEDIŠTA Ustavni sud BiH: 'Vlada RS koju je postavio Dodik je neustavna'
Ustavni sud BiH: 'Vlada RS koju je postavio Dodik je neustavna'

U intervjuu za beogradski list Politika, Dodik je potvrdio kako je dobio poziv da nazoči Molitvenome doručku, no nije bio siguran hoće li putovati zbog ponovljenih izbora koji se u to vrijeme održavaju za predsjednika Republike Srpske. Ponovljeni izbori za predsjednika Republike Srpska na 136 biračkih mjesta između kandidata njegove stranke SNSD-a Siniše Karana i srpske oporbe Branka Blanuše predviđeni su za 8. veljače, dok je posjet Washingtonu planiran za 7. i 8. veljače.  

"Kao predsjednik stranke imam obvezu biti tu, organiziram strukturu koja treba glasovati. Vidjet ćemo, ako bude prostora da se ode, otići ću", rekao je Dodik. 
Dodao je kako je podržao aktualnog predsjednika Trumpa u oba mandata.

EKSPRESNA ODLUKA BiH: Parlament RS prihvatio ostavku Dodikovog premijera
BiH: Parlament RS prihvatio ostavku Dodikovog premijera

„To nije ostalo neprimijećeno i omogućilo je relaksaciju naših odnosa“, dodao je. 

Američka administracija uvela je sankcije protiv Dodika 2017. godine zbog njegovih poteza koji su smatrani prijetnjom stabilnosti Bosne i Hercegovine i narušavanju Daytonskog mirovnog sporazuma. Međutim, potkraj listopada prošle godine američke vlasti su uklonile Dodika s popisa sankcioniranih, kao i još 48 osoba te poslovnih subjekata koji su povezani s njim.  

