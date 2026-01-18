BiH: Parlament RS prihvatio ostavku Dodikovog premijera

Narodna skupština Republike Srpske u nedjelju je prihvatila ostavku entitetskog premijera čime je pala i cijela vlada, a sve je to završeno na izvanrednoj sjednici u trajanju od petnaestak minuta pri čemu je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić onemogućio svaku raspravu pa je oporba sve bojkotirala.

Premijer Savo Minić je pred zastupnicima kazao kako ostavku podnosi "da bi ojačao kapacitete RS" za koju tvrdi da je pod stalnim napadima i ugrozom iz Sarajeva i od strane međunarodne zajednice.

Minić je ostavku zapravo podnio kako bi izbjegao da Ustavni sud BiH njegovo imenovanje na dužnost premijera proglasi neustavnim zbog čega bi automatski slijedila i smjena cijele vlade.

- To je zrelo planiran politički manevar - kazao je ranije ovog tjedna Minić najavljujući svoju ostavku uz pojašnjenje kako na taj način odgovara na očekivane političke pritiske.

Za naredni tjedan Ustavni sud BiH je najavio izricanje pravorijeka o ustavnosti Minićeva imenovanja. Žalbe su Ustavnom sudu poslane jer je Minića za premijera potkraj kolovoza prošle godine predložio Milorad Dodik i to u trenutku kada mu je već na temelju pravomoćne sudske presude kojom je osuđen na godinu dana zatvora oduzet mandat predsjednika RS.

Dodik i vladajuća većina u RS koju on kontrolira tada su odbili poštovati sudske i odluke Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) no on se s njima na kraju ipak morao suočiti pa je ishodio, također zakonski sporno, imenovanje svoje savjetnice Ane Trišić Babić za privremenu predsjednicu RS.

Ona je u toj ulozi Miniću odmah povjerila novi mandat za sastav entitetske vlade, a očekuje se kako će u entitetskom parlamentu ona također brzo dobiti potporu.

Sam je Minić najavio kako će nova vlada biti nalik na staru uz izmjenu nekoliko ministara. U njenom sastavu više neće biti Siniše Karana koji je obnašao dužnost ministra za znanstveno-tehnološki razvoj a sada čeka konačni ishod izbora za predsjednika RS na kojima ga je Dodik istaknuo kao kandidata vladajuće koalicije.

Rezultat njegova sraza s Brankom Blanušom, kandidatom ujedinjene oporbe, bit će poznat nakon 8. veljače kada će na 136 glasačkih mjesta biti ponovljeno glasanje nakon što je na izborima 23. studenog 2025. konstatiran niz nepravilnosti, uključujući krivotvorenje potpisa i glasanje osoba bez važećih dokumenata.