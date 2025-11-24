Trump pozvao na dogovor i čestitao BiH Dan državnosti

Američki predsjednik Donald Trump čestitao je u ponedjeljak građanima BiH 25. studenog koji se u toj zemlji obilježava kao Dan državnosti a članove Predsjedništva BiH u poruci tim povodom potaknuo je na unutarnji dogovor kako bi se riješili problemi koje njihova država ima. "Dok slavite ovaj značajan dan pozivam vaše lidere da iskoriste sadašnju priliku da zajednički rade na pronalaženju lokalnih rješenja koja imaju potporu svih konstitutivnih naroda. To će unaprijediti stabilnost u zemlji i omogućiti nam da produbimo naše partnerstvo zasnovano na zajedničkim interesima i obostranom napretku", stoji u poruci koja je upućena građanima BiH a adresirana na članove Predsjedništva BiH.

Trumpova čestitka potvrda je sadašnjeg američkog predsjednika da SAD nastavljaju poštovati 25. studenog kao Dan državnosti BiH unatoč osporavanjima koja dolaze iz Republike Srpske.

Vlasti tog entiteta odbijaju priznati taj datum kao dan državnosti uz obrazloženje kako je to praznik iz razdoblja komunizma te kako on nema ništa s BiH kakva je ustrojena u Daytonu.

Dan državnosti nekadašnje Socijalističke republike BiH (SR BiH) u sastavu bivše Jugoslavije a zatim i Republike BiH nakon proglašenje njene neovisnosti obilježava se u znak sjećanja na zasjedanje i odluke koje je tog datuma 1943. godine donijelo tadašnje Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja BiH (ZAVNOBiH), svojevrsni ratni parlament, i na temelju kojih je BiH ustrojena kao federalna jedinica unutar nove Jugoslavije.

Taj je praznik naslijedila i današnja BiH temeljem odredbi Daytonskog sporazuma kojima je predviđeno važenje blagdana koji su tada bili na snazi sve dok se ne donese novi zakon kojim bi se to definiralo.

U Federaciji BiH 25. studenog je neradni dan koji se u dijelovima s većinskom bošnjačkim stanovništvom posebno obilježava svečanim akademijama dok je u RS redoviti dan bez ikakvih manifestacija.