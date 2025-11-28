Obavijesti

News

EKSKLUZIVA BRITANSKOG TELEGRAPHA:

Trump predaje Putinu sve okupirane teritorije u Ukrajini! 'Nije mu stalo do stava Europe'

Američki predsjednik Donald Trump poslao je u Moskvu svojeg 'čovjeka za Rusiju', kontroverznog Stevea Witkoffa u čiju lojalnost mnogi sumnjaju. S njim je na put otišao i Trumpov zet Jared Kushner...

SAD je spreman priznati rusku kontrolu nad Krimom i ostalim okupiranim ukrajinskim teritorijima kako bi osigurali sporazum o okončanju rata, objavio je ekskluzivno britanski Telegraph.

Prema njihovim navodima, američki predsjednik Donald Trump poslao je u Moskvu svojeg 'čovjeka za Rusiju', kontroverznog Stevea Witkoffa u čiju lojalnost mnogi sumnjaju. S njim je na put otišao i Trumpov zet Jared Kushner. Oni bi ove uvjete trebali ponuditi ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u Moskvi...

- Ovaj plan priznavanje okupiranih teritorija, koji krši američku diplomatsku konvenciju, vjerojatno će se ostvariti unatoč velikoj zabrinutosti mešu europskim saveznicima Ukrajine - navodi Telegraph.

A Trumpu, sve je očitije, nije nimalo stalo do stajališta Europe. Potvrdio je to za britanski medij i jedan dobro upućeni izvor u cijeli proces...

- Sve je jasnije da Amerikancima nije stalo do europskog stava. Kažu da Europljani mogu raditi što god žele - kaže izvor za Telegraph.

Podsjećamo, Putin je u četvrtak kazao kako će priznanje Krima i regija Donjeck i Luhansk kao ruskog teritorija od strane SAD-a biti jedno od ključnih pitanja u pregovorima o mirovnom planu američkog predsjednika..

Kremlj je u petak priopćio kako je primio revidiranu strategiju za okončanje rata koja je sastavljena nakon hitnih sastanaka američkih i ukrajinskih dužnosnika u Ženevi prošlog tjedna. Početni plan od 28 točaka, kojeg je sastavio Witkoff nakon sastanka s ruskom stranom, ponudio je američko 'de facto' priznavanje Krim i dviju istočnih regija. 

Taj plan, kojeg mnogi smatraju sramotnim i nepravednim, zamijenio je potom plan od 19 točaka kojeg su ispregovarali Ukrajinci i Amerikanci u Ženevi.

- Međutim, više izvora potvrdilo je da je američka ponuda o priznavanju teritorija i dalje dio strategije - piše Telegraph.

Ukrajina ne bi bila prisiljena priznati rusku kontrolu nad teritorijima koje je ilegalno okupirala Rusija. Ukrajinski ustav zabranjuje predsjedniku ili vladi ustupanje teritorija bez prethodnog referenduma.

- Dok god je Zelenski predsjednik, nitko ne treba računati da ćemo dati teritorij. On to neće potpisati. Ne postoji normalna osoba koja bi potpisala dokument u kojem se odriče teritorija. Ustav to brani - kazao je nedavno Andrij Jermak, donedavno jedan od najbližih suradnika Zelenskog.

