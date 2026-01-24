Obavijesti

News

Komentari 20
'CARNEY SE PREVRIO'

Trump prijeti Kanadi carinama od 100 posto: Kina će vas pojest

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump prijeti Kanadi carinama od 100 posto: Kina će vas pojest
Foto: Denis Balibouse

Američki predsjednik upozorio kanadskog premijera da će svaki trgovinski dogovor s Pekingom biti kažnjen carinama od 100 posto, dodatno produbljujući napetosti između dviju susjednih zemalja

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da će Kanadi uvesti carine od 100 posto ako sklopi trgovinski sporazum s Kinom te je upozorio kanadskog premijera Marka Carneyja da bi takav dogovor ugrozio njegovu zemlju.

"Kina će Kanadu pojesti živu, potpuno je proždrijeti, što se odnosi i na uništavanje njihovih poduzeća, društvenog tkiva i općeg načina života", napisao je Trump na mreži Truth Social.

POLITIČKI CIRKUS Pingvini na Grenlandu, suze i memeovi: Ovo su najbizarniji postovi Trumpa i Bijele kuće
Pingvini na Grenlandu, suze i memeovi: Ovo su najbizarniji postovi Trumpa i Bijele kuće

"Ako Kanada sklopi dogovor s Kinom, odmah će biti pogođena carinom od 100 posto na svu kanadsku robu i proizvode koji ulaze u SAD", zaprijetio je Trump. 

Carney je tijekom nedavnog posjeta Kini nazvao tu azijsku velesilu "pouzdanim i predvidljivim partnerom", a u Davosu je potaknuo europske čelnike da traže ulaganja iz drugog po veličini svjetskog gospodarstva.

NAPETOSTI NA VRHUNCU Trump kaže da šalje armadu na Iran, Teheran odgovorio: 'Samo dođite da raščistimo račune!'
Trump kaže da šalje armadu na Iran, Teheran odgovorio: 'Samo dođite da raščistimo račune!'

Trump je sugerirao da će Kina pokušati iskoristiti Kanadu za izbjegavanje američkih carina. "Ako Carney misli da će Kanadu pretvoriti u 'istovarnu luku' preko koje će Kina slati robu i proizvode u Sjedinjene Države, grdno se vara."

Napetosti između SAD-a i njegovog sjevernog susjeda porasle su posljednjih dana.

NOVI PRITSAK NA GRENLAND? 'Prigrli pingvina': Trumpov novi bizarni post oko Grenlanda se odmah našao na meti sprdnje
'Prigrli pingvina': Trumpov novi bizarni post oko Grenlanda se odmah našao na meti sprdnje

Trump je u četvrtak povukao poziv Kanadi da se pridruži njegovoj inicijativi Odbora za mir usmjerenoj na rješavanje globalnih sukoba. Taj je preokret uslijedio nakon Carneyjeva govora na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, gdje je otvoreno osudio moćne nacije koje koriste gospodarsku integraciju kao oružje, a carine kao polugu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu
IPAK JE AI

Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu

Svi su komentirali da je stvarni skok Kolinde Grabar Kitarović u ledeno more AI, pa mi je došla inspiracija za post i fotografije. AI multimedijom se bavim već više od dvije godine, kaže fotograf Rezo za 24sata
Ovo je popis svih 170 studija na koji nije upisan ni jedan student
NEMA STUDENATA, A ONI RADE

Ovo je popis svih 170 studija na koji nije upisan ni jedan student

Novi predsjednik Rektorskog zbora, zadarski rektor Josip Faričić, zatražio je detaljnu analizu upisa. Podaci su alarmantni, rješenja spora
FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali
OPSADNO STANJE U ZAGREBU

FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali

Hrabrost je sve veća i na ulici, sve dok netko zaista i ne strada. Ali, niti onda neće biti kriv HDZ , napisala je zastupnica...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026