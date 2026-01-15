FOTO Rastu napetosti oko ICE-a u Minnesoti. Trump sada prijeti da će im poslati i vojsku

Obavijesti

nakon pucnjave ICE agenata

Piše HINA,
Foto: Ryan Murphy

Već je na područje Minneapolisa poslao gotovo 3000 naoružanih saveznih policajaca u maskirnoj opremi vojnog stila i pod maskama koje im skrivaju lica

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u četvrtak da će aktivirati Zakon o pobuni kako bi rasporedio vojne snage u Minnesoti nakon višednevnih bijesnih prosvjeda zbog porasta broja imigracijskih agenata na ulicama Minneapolisa.

Tensions rise following the shooting death of an observer by an immigration officer, in north Minneapolis
Foto: Ryan Murphy

Trump, republikanac, ismijavao je demokratske čelnike države, a somalsku zajednicu u tom području nazvao je "smećem".

"Ako korumpirani političari Minnesote ne poštuju zakon i ne zaustave profesionalne agitatore i pobunjenike da napadaju domoljube ICE-a, koji samo pokušavaju raditi svoj posao, pokrenut ću ZAKON O POBUNI", napisao je Trump na društvenim mrežama, koristeći akronim za Agenciju za imigraciju i carine.

Aftermath of a shooting incident in north Minneapolis
Foto: Tim Evans

Već je na područje Minneapolisa poslao gotovo 3000 naoružanih saveznih policajaca u maskirnoj opremi vojnog stila i pod maskama koje im skrivaju lica.

Često su dočekivani glasnim i ljutitim prosvjedima stanovnika, od kojih neki prosvjeduju zviždanjem i udaranjem u tamburine. Bijes stanovnika produbio se nakon što je agent ICE-a pucao u glavu i ubio Renee Good, američku državljanku, u njezinu automobilu prije osam dana, a prosvjedi su se proširili i na druge gradove.

Tensions rise following the shooting death of an observer by an immigration officer, in north Minneapolis
Foto: Ryan Murphy

Trumpova najnovija prijetnja stigla je nekoliko sati nakon što je imigracijski službenik pucao i ranio Venezuelca za kojeg su rekli da je bježao s prometne kontrole u Minneapolisu.

Aftermath of a shooting incident in north Minneapolis
Foto: Tim Evans

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS), koje nadzire Trumpovu represiju protiv imigracije, izjavilo je da su tijekom incidenta u srijedu dvije osobe napale saveznog policajca metlom i lopatom za snijeg dok se hrvao s Venezuelcom, za kojeg je DHS rekao da je ilegalno u SAD-u. Reuters nije uspio provjeriti izjavu koju je dao DHS.

Zakon o pobuni iz 1807. omogućuje predsjedniku da rasporedi vojsku ili da vojnike u Nacionalnoj gardi neke države stavi pod izravnu zapovijed savezne vlade kako bi ugušio pobunu, što je iznimka od zakona koji zabranjuju korištenje vojske u civilnom ili kaznenom provođenju zakona.

Tensions rise following the shooting death of an observer by an immigration officer, in north Minneapolis
Foto: Ryan Murphy

Korišten je 30 puta u američkoj povijesti, prema Brennan Centru za pravosuđe Sveučilišta u New Yorku. Vrhovni sud presudio je da samo predsjednik može utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti zakona.

Trumpovi agresivni potezi u Minnesoti podijelili su njegove pristaše: 59 posto republikanaca podržava politiku koja daje prioritet uhićenjima što ih provode imigracijski službenici čak i ako ljudima nanose ozljede, dok je 39 posto reklo da bi se službenici trebali usredotočiti na smanjenje štete za ljude čak i ako to znači manje uhićenja, prema istraživanju Reutersa/Ipsosa objavljenom u četvrtak.

