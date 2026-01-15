Trump: 'Zelenski nam je glavna prepreka rješavanju rata u Ukrajini. Moramo ga natjerati'

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u srijedu da iranski oporbeni vođa Reza Pahlavi "izgleda vrlo pristojno", ali je izrazio nesigurnost oko toga hoće li Pahlavi moći pridobiti podršku u Iranu kako bi ga na kraju preuzeo.

U ekskluzivnom intervjuu za Reuters u Ovalnom uredu Trump je rekao da postoji mogućnost da klerikalna vlada u Iranu padne. Okrivio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za zastoj u pregovorima s Rusijom o ratu u Ukrajini te je odbacio kritike republikanaca zbog istrage Ministarstva pravosuđa o predsjedniku Federalnih rezervi Jeromeu Powellu.

Trump je više puta prijetio intervencijom za potporu prosvjednicima u Iranu, gdje je prema izvješćima tisuće ljudi ubijeno u nemirima protiv režima. U srijedu nije bio voljan dati punu podršku Pahlaviju, sinu pokojnog iranskog šaha koji je svrgnut s vlasti 1979. godine.

- Izgleda vrlo pristojno, ali ne znam kako bi se snašao u svojoj zemlji. Još nismo došli do te točke. Ne znam bi li njegova zemlja prihvatila njegovo vodstvo, a ako bi, to bi mi bilo u redu - rekao je Trump.

Pahlavi živi u SAD-u, ima 65 godina i izvan Irana je otkako je njegov otac svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979. godine, a u međuvremenu je postao istaknuti glas prosvjeda. Iranska oporba fragmentirana je među suparničkim skupinama i ideološkim frakcijama, uključujući monarhiste koji podupiru Pahlavija.

Trump je rekao da je moguće da vlada u Teheranu padne zbog prosvjeda, ali je dodao da "svaki režim može propasti".

Trump, koji privodi kraju prvu godinu svojega drugog predsjedničkog mandata, sjedio je za velikim Resolute stolom i pio Diet Coke tijekom 30-minutnog intervjua. U jednom je trenutku držao fascikl s papirima za koji je rekao da sadrži njegova postignuća otkako je prisegnuo 20. siječnja 2025.

Nastojao je umanjiti očekivanja za izbore u studenom, napominjući da stranka na vlasti često gubi mjesta dvije godine nakon predsjedničkih izbora.

- Kad pobijedite na predsjedničkim izborima, ne pobjeđujete automatski i na izborima za Kongres. Ali jako ćemo se truditi da pobijedimo - dodao je.

'Zelenski je glavna prepreka za postizanje dogovora'

Trump, koji se tijekom mandata nastoji izboriti za mir između Ukrajine i Rusije unatoč predizbornim obećanjima da bi rat mogao završiti u jednom danu, rekao je da je Zelenski glavna prepreka rješavanju četverogodišnjeg rata.

Na pitanje što predstavlja prepreku, odgovorio je jednostavno: Zelenski. "Moramo natjerati predsjednika Zelenskog da se s time složi", rekao je.

Odbacio je kritike republikanaca koji su izrazili zabrinutost da se Ministarstvo pravosuđa miješa u tradicionalnu neovisnost središnje banke istragom o Powellu. Također je odbacio kritike izvršnog direktora JPMorgana Jamieja Dimona, koji smatra da bi Trumpovo miješanje u Fed moglo povećati inflaciju.

Trump će se u četvrtak u Bijeloj kući sastati s venezuelskom oporbenom čelnicom Mariom Corinom Machado, što će biti njihov prvi osobni susret otkako je Trump naredio uhićenje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i preuzeo kontrolu nad situacijom u zemlji.

Machado, koja je prošle godine osvojila Nobelovu nagradu za mir i posvetila je Trumpu, ponudila mu je nagradu, no Nobelov odbor odbio je prijenos.

Trump je pohvalio vršiteljicu dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez, s kojom je ranije u srijedu imao, kako je rekao, "fascinantan razgovor" te dodao da je s njom bilo "jako dobro komunicirati".

Tijekom intervjua često je isticao snagu američkog gospodarstva unatoč zabrinutosti zbog cijena te je najavio da će to naglasiti idućeg tjedna na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Tajnica za tisak Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da će Trump u Davosu imati bilateralne sastanke s čelnicima Švicarske, Poljske i Egipta.