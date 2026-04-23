VIDE SE IZ SVEMIRA Ovo je roj iranskih brodova koji ordinira i širi kaos po Hormuzu

Snimke satelita Sentinel-2 snimljene u srijedu, prikazuju skupinu od najmanje 33 mala plovila, koja odgovaraju brzim napadnim čamcima mornarice Iranske revolucionarne garde (IRGCN), kako djeluju u formaciji sjeverno od Hormuškog tjesnaca, u blizini obalnog područja Kargan, piše JFeed.

Plovila su vidljiva kao skup tragova na vodi i malih signatura koje plove u formaciji, što analitičari opisuju kao potencijalno demonstriranje sile povezano s iranskim provođenjem ograničenja u tjesnacu.

Ova aktivnost događa se istog dana kada su iranski državni mediji i UKMTO izvijestili da su čamci IRGC-a pucali na plovila u tjesnacu i zaplijenili ih, uključujući kontejnerske brodove MSC Francesca i Epaminondas (oba navodno zaplijenjena i odvedena u Iran). Treće plovilo, Euphoria, također je navodno napadnuto i oštećeno.

Taktike brzih napadnih čamaca IRGCN-a ili ti ga, 'Flota komaraca'

Mornarica Iranske revolucionarne garde (IRGCN) uvelike se oslanja na veliku flotu malih, brzih plovila — često nazivanih “mosquito flota” — kao temelj svoje asimetrične pomorske strategije u skučenim vodama Perzijskog zaljeva i Hormuškog tjesnaca. Ovi brzi napadni čamci (FAC) dizajnirani su za uznemiravanje, ometanje i provođenje kontrole, a ne za klasične pomorske bitke.

Ključne karakteristike

Veličina i brzina: Mala, lagana plovila (često s posadom od 3–5 članova) sposobna postići brzine od 40 do 60 čvorova (74–111 km/h). Njihov mali gaz omogućuje djelovanje u obalnim i otočnim područjima.

Naoružanje: Obično opremljeni teškim strojnicama (npr. 12,7 mm), nevođenim raketama, protubrodskim projektilima kratkog dometa ili sposobnošću polaganja mina. Neki nose opremu za nadzor ili podržavaju operacije bespilotnih letjelica.

Brojnost: Procjene se kreću od nekoliko stotina do više od 1000 operativnih malih plovila, od kojih su mnoga skrivena u obalnim bazama, na otocima ili u podzemnim tunelskim objektima radi brze rasporedivosti i prikrivanja.

Pokretanje videa... 02:19 Iran objavio snimku ukrcaja na brod | Video: Reuters/

Prednosti: Niska radarska uočljivost, visoka pokretljivost, niski troškovi i brza zamjena. Iskorištavaju usku geografiju Hormuškog tjesnaca, gdje veći ratni brodovi imaju ograničen prostor za manevriranje.

Doktrina mornarice Iranske revolucionarne garde (IRGCN) naglašava asimetrične (gerilske) pomorske operacije kako bi nadoknadila tehnološku nadmoć protivnika poput američke mornarice:

Raspršeno djelovanje (swarming):

Umjesto jednog velikog vala (ranjivog na zračne napade), moderne taktike uključuju skupine od 20 ili više čamaca koji istodobno prilaze cilju iz više smjerova. Time se stvaraju zasićujući napadi koji preopterećuju senzore, donošenje odluka i obrambene sustave. Čamci mogu okružiti ili “usmjeravati” veća plovila, ometajući njihovu navigaciju.

Napad i povlačenje / uznemiravanje:

Brzo približavanje velikom brzinom, kratki napad (strojnice, rakete ili prijetnje sudarom), a zatim trenutno povlačenje u plitke obalne vode ili iza otoka. Ovaj pristup “udari i nestani” smanjuje izloženost protunapadu.

Demonstracija sile i provođenje kontrole:

Velike formacije (poput nedavno uočenih oko 33 čamca sjeverno od tjesnaca kod Kargana) služe za pokazivanje prisutnosti, provođenje blokada ili pratnju pri zapljenama trgovačkih brodova. Nedavni primjeri uključuju korištenje brzih napadnih čamaca pri pucanju na brodove i njihovom zauzimanju.

Slojevita integracija:

Brzi čamci rijetko djeluju sami. Koordiniraju s:

pomorskim minama (koje polažu mala plovila)

bespilotnim površinskim plovilima ili eksplozivnim dron-čamcima

obalnim protubrodskim raketama

bespilotnim letjelicama (UAV) za izviđanje ili napade

Time se stvara višedomenski “ubojiti sustav” u tjesnacu.

Provokacije na maloj udaljenosti:

Brzi prilazi ratnim brodovima (ponekad iz više smjerova) radi testiranja reakcija, prikupljanja obavještajnih podataka ili stvaranja opasnih situacija. Zabilježeni su slučajevi u kojima se čamci IRGCN-a približavaju na rizične udaljenosti s pripremljenim oružjem.

Strateški cilj u Hormuškom tjesnacu

Primarni cilj nije potpuno uništenje neprijateljskih flota, već ometanje pomorskog prometa (kroz tjesnac prolazi oko 20 % svjetske nafte). Povećanjem troškova osiguranja, stvaranjem nesigurnosti i prisiljavanjem na promjenu ruta, Iran može vršiti ekonomski i politički pritisak uz relativno niske troškove, čak i uz gubitke većih brodova i baza.