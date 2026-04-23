IZVOZE NAFTU

Američka blokada ne zaustavlja Iran: Milijuni barela putuju

Unatoč tenzijama i vojnom pritisku, tankeri prolaze, a zalihe izvan dosega SAD-a jamče opskrbu još mjesecima

Američka blokada nije zaustavila izvoz iranske nafte, a tankeri nakrcani iranskim barelima i kapaciteti spremnika trebali bi jamčiti isporuke i proizvodnju i u nadolazećim tjednima, procjenjuje kompanija za analizu podataka Vortexa. SAD je uveo pomorsku blokadu Irana u Omanskom zaljevu i u Arapskom moru nakon neuspješnog prvog kruga mirovnih pregovora u Islamabadu. Prema izvješću Vortexe, američke snage blokadu ne provode nužno "u blizini iranskih luka niti unutar Hormuškog tjesnaca, nego fleksibilno, u području oko 300 milija prema zapadu, između pakistansko‑iranske granice i najzapadnijeg 'kutka' Omana”.

Iran je pak već u početnoj fazi američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanima sa SAD‑om, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi "prijateljskih" zemalja koordiniraju pak tranzit s iranskom mornaricom.

Propusna blokada

Od početka američke blokade 13. travnja do 21. travnja kroz Hormuški tjesnac i područje pod američkom blokadom prošla su 34 tankera pod sankcijama odnosno onih povezanih s Iranom, na putu iz iranskih luka i prema njima, pokazali su podaci Vortexe.

Iz područja pod američkom blokadom izašlo je 10,7 milijuna barela iranske nafte, procijenili su u Vortexi.

Iranski bareli prevezeni su na šest tankera koji su isključili prijenos podataka Automatskim identifikacijskim sustavom (AIS), ističu u kompaniji.

Američka vojska presrela je najmanje tri tankera pod iranskom zastavom u azijskim vodama, izvijestio je Reuters, pozivajući se na riječi neimenovanih izvora iz sektora pomorskog prometa i sigurnosnih snaga.

U srijedu poslijepodne američke oružane snage objavile su da su u okviru blokade Irana dosad usmjerile 29 plovila da se okrenu ili vrate u luku, napominje Reuters.

Stabilan tranzit

Promet kroz Hormuški tjesnac zadržao se pak, više‑manje, na razini iz razdoblja prije američke blokade, unatoč povišenim tenzijama, izvijestili su iz Vortexe.

U prosjeku je tjesnacem u razdoblju od 13. do 21. travnja prolazilo 4,5 brodova dnevno, izračunali su u Vortexi, otprilike kao u prethodnih 30 dana, kad je prosjek iznosio četiri broda dnevno.

Iranski promet ipak je blago smanjen, stoji u izvješću.

Podaci su tako pokazali da je u desetak dana od uvođenja blokade kroz Hormuz dnevno prolazio jedan do dva broda povezana s Iranom. U prethodnih 30 dana prolazila su dva do tri.

Izvan dohvata

Iako privlači medijsku pozornost, američka blokada najvjerojatnije neće u većoj mjeri utjecati na iranske isporuke nafte tijekom sljedeća dva do tri mjeseca, predviđa Vortexa.

Oko 160 milijuna barela iranske nafte već je u tankerima, a od toga se oko 130 milijuna barela već nalazi izvan područja pod blokadom američke mornarice, napominju.

Ta je količina dovoljna za otprilike 2,5 mjeseca uobičajenih kineskih uvoznih potreba, naglašavaju, uz napomenu da će vjerojatno kroz američku blokadu proći još iranskih tankera.

Blokada najvjerojatnije neće u bližem razdoblju utjecati ni na iransku proizvodnju, procjenjuju u Vortexi, budući da bi Iranu za dostizanje maksimalne razine popunjenosti spremnika, prema podacima od 2020. godine, bila potrebna 22 dana, tempom punjenja od 1,5 milijuna barela dnevno.

Još je važnije što kapaciteti iranskih spremnika možda mogu podržati proizvodnju i kroz razdoblje od dva mjeseca, iako će je iranski proizvođači vjerojatno, preventive radi, početi smanjivati i ranije, napominju.

No, te brojke vrijede za pretpostavku o potpunoj američkoj blokadi iranskog naftnog prometa, a početne naznake upućuju na zaključak da je ona malo vjerojatna, smatraju u Vortexi.

U srijedu poslijepodne američki ministar financija Scott Bessent objavio je pak da je obustavio sankcije na iransku naftu, ponovo na 30 dana, na zahtjev, kako je rekao, zemalja kojima prijeti najveći rizik nestašice nafte zbog zatvorenog Hormuza.

