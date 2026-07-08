Obavijesti

News

Komentari 9
SUKOB S IRANOM

Trump: Primirje je završeno!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Trump: Primirje je završeno!
Foto: Jonathan Ernst
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Svega tri tjedna ranije, 17. lipnja, SAD i Iran potpisali su memorandum o razumijevanju kojim je uspostavljeno 60-dnevno primirje nakon višetjednog rata...

Američki predsjednik Donald Trump proglasio je kraj krhkog primirja s Iranom, samo nekoliko sati nakon što je američka vojska izvela nove, snažne udare na više od 80 ciljeva diljem zemlje. Eskalacija, koja prijeti potpunim kolapsom mirovnih pregovora, uslijedila je kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu.

Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) potvrdilo je da su udari bili odgovor na "neopravdanu i opasnu" iransku agresiju te "jasno kršenje primirja". Gađani su deseci iranskih vojnih brodica, sustavi protuzračne obrane, obalni radari i zapovjedne mreže. Istovremeno, Washington je ponovno uveo sankcije na prodaju iranske nafte, ukinuvši licencu koja je Teheranu bila odobrena kao dio mirovnog sporazuma.

Nedugo nakon napada, Trump je novinarima potvrdio da sporazum o prekidu vatre smatra završenim.

​- Po mom mišljenju, gotovo je. Ne želim više imati posla s njima - izjavio je, opisujući pregovore s iranskim vodstvom kao "gubitak vremena".

UNATOČ TRUMPOVIM IZJAVAMA NATO: SAD je potpuno privržen NATO-u, ali postoje očekivanja
NATO: SAD je potpuno privržen NATO-u, ali postoje očekivanja

Iranska Islamska revolucionarna garda uzvratila je prijetnjom o "razornom odgovoru" te je priopćila da je izvela napade na američke vojne lokacije u Bahreinu i Kuvajtu. Ubrzo nakon toga, aktivirani su sustavi protuzračne obrane u obje zaljevske zemlje, dok su iranski državni mediji izvijestili o eksplozijama u blizini ključnih naftnih terminala.

Propast sporazuma potpisanog prije manje od mjesec dana

Svega tri tjedna ranije, 17. lipnja, SAD i Iran potpisali su memorandum o razumijevanju kojim je uspostavljeno 60-dnevno primirje nakon višetjednog rata. Sporazum je trebao ponovno otvoriti Hormuški tjesnac za međunarodni promet i pokrenuti pregovore o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Međutim, od samog početka bio je na klimavim nogama, a napetosti oko kontrole ključnog pomorskog pravca nikada nisu prestale.

Do eskalacije dolazi u osjetljivom trenutku, dok se u Iranu održava višednevni sprovod za vrhovnog vođu Alija Hamneija, ubijenog na početku rata, a Trump boravi na NATO summitu u Turskoj. Teheran je optužio Washington za kršenje dogovora, ne samo zbog vojnih udara, već i zbog sankcija te izraelskih napada u Libanonu.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Tuga u Imotskom nakon što se u bazenu utopio dječak! Stručnjaci savjetuju: 'Pazite na dječicu...'
VELIKA TRAGEDIJA

Tuga u Imotskom nakon što se u bazenu utopio dječak! Stručnjaci savjetuju: 'Pazite na dječicu...'

Dijete je upalo u bazen ispred obiteljske kuće kraj Imotskog. Hitna pomoć je brzo stigla, ali dječaku, nažalost, nije bilo spasa. Stručnjaci savjetuju kojih pravila se držati...
STRAVA U OSIJEKU Pronašli dva tijela u dvorišnom stanu
SLIJEDI OBDUKCIJA

STRAVA U OSIJEKU Pronašli dva tijela u dvorišnom stanu

Naložili su obdukciju radi utvrđivanja uzroka smrti
BUDALA Jet skijem prošao ispod katamarana Jadrolinije, objavio i video: 'Prijavljen si policiji'
NEVJEROJATNO

BUDALA Jet skijem prošao ispod katamarana Jadrolinije, objavio i video: 'Prijavljen si policiji'

Ispod objavljenog videa ubrzo se razvila žestoka rasprava. Hrvati su ga prozvali zbog neoprezne vožnje te napisali kako su snimku proslijedili nadležnim službama, nazivali ga 'budalom'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026