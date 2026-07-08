Trump: Primirje je završeno!

Američki predsjednik Donald Trump proglasio je kraj krhkog primirja s Iranom, samo nekoliko sati nakon što je američka vojska izvela nove, snažne udare na više od 80 ciljeva diljem zemlje. Eskalacija, koja prijeti potpunim kolapsom mirovnih pregovora, uslijedila je kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu.

Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) potvrdilo je da su udari bili odgovor na "neopravdanu i opasnu" iransku agresiju te "jasno kršenje primirja". Gađani su deseci iranskih vojnih brodica, sustavi protuzračne obrane, obalni radari i zapovjedne mreže. Istovremeno, Washington je ponovno uveo sankcije na prodaju iranske nafte, ukinuvši licencu koja je Teheranu bila odobrena kao dio mirovnog sporazuma.

Nedugo nakon napada, Trump je novinarima potvrdio da sporazum o prekidu vatre smatra završenim.

​- Po mom mišljenju, gotovo je. Ne želim više imati posla s njima - izjavio je, opisujući pregovore s iranskim vodstvom kao "gubitak vremena".

Iranska Islamska revolucionarna garda uzvratila je prijetnjom o "razornom odgovoru" te je priopćila da je izvela napade na američke vojne lokacije u Bahreinu i Kuvajtu. Ubrzo nakon toga, aktivirani su sustavi protuzračne obrane u obje zaljevske zemlje, dok su iranski državni mediji izvijestili o eksplozijama u blizini ključnih naftnih terminala.

Propast sporazuma potpisanog prije manje od mjesec dana

Svega tri tjedna ranije, 17. lipnja, SAD i Iran potpisali su memorandum o razumijevanju kojim je uspostavljeno 60-dnevno primirje nakon višetjednog rata. Sporazum je trebao ponovno otvoriti Hormuški tjesnac za međunarodni promet i pokrenuti pregovore o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Međutim, od samog početka bio je na klimavim nogama, a napetosti oko kontrole ključnog pomorskog pravca nikada nisu prestale.

Do eskalacije dolazi u osjetljivom trenutku, dok se u Iranu održava višednevni sprovod za vrhovnog vođu Alija Hamneija, ubijenog na početku rata, a Trump boravi na NATO summitu u Turskoj. Teheran je optužio Washington za kršenje dogovora, ne samo zbog vojnih udara, već i zbog sankcija te izraelskih napada u Libanonu.

*uz korištenje AI-ja