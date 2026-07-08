NATO: SAD je potpuno privržen NATO-u, ali postoje očekivanja

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je da je Donald Trump potpuno privržen Savezu, unatoč tome što je američki predsjednik ponovno otvorio pitanje Grenlanda i kritizirao saveznike što nisu stali uz njega u ratu protiv Irana.

- Sjedinjene Države potpuno su privržene NATO-u, ali postoje i očekivanja s američke strane, a to je da Europljani i Kanađani podjednako snose troškove, što je posve pošteno - rekao je Rutte u izjavi uoči početka sastanka Sjevernoatlantskog vijeća na razini šefova država ili vlada.

Trump je u utorak po dolasku na samit NATO-a u Ankari izjavio da bi Sjedinjene Države trebale kontrolirati Grenland, poluautonomni teritorij Danske. Također je rekao da je razočaran saveznicima jer nisu dobro tretirali SAD u ratu protiv Irana. Trump je čak rekao da možda ne bi ni došao na samit, da organizator nije njegov prijatelj, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

Rutte je rekao da je Europa “velika platforma za projekciju moći Sjedinjenih Država”, da je to u američkom interesu kako bi se spriječilo, na primjer, da ruske nuklearne podmornice završe na obalama Sjedinjenih Država.

- SAD, kako bi ostale sigurne, moraju osigurati Atlantik, Europu i Arktik - rekao je Rutte. Glavni tajnik je također rekao da nema ublažavanja retorike u pogledu ruske prijetnje, iako je prije dvije godine na samitu u Washingtonu Rusija opisana kao najznačajnija i izravna prijetnja sigurnosti saveznike, a sada se u nacrtu zajedničke izjave definira samo kao dugoročna prijetnja.

- Očekujem da ćemo danas ponovno kolektivno priznati da je Rusija dugoročna prijetnja teritoriju NATO-a - rekao je Rutte.

Na pitanje koja je njegova poruka ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, Rutte je rekao da je NATO obrambena organizacija koja nikad nikoga neće napasti. “Mi ćemo braniti naš način života, naše demokracije, naš teritorij. Zato se nemojte igrati s nama”, rekao je Rutte.

Glavni tajnik je također branio noćašnje američke napade na Iran.

- Mislim da su ti napadi bili apsolutno potrebni, jer kada imate primirje, a Iran u osnovi krši primirje, i vidimo što se dogodilo jučer s napadima na brodove, mislim da je apsolutno ključno da SAD snažno reagira - rekao je Rutte.