Trump pritišće članice NATO-a da prestanu kupovati rusku naftu

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je uputio pismo državama članicama NATO-a i pozvao ih da prestanu kupovati rusku naftu te uvedu značajne sankcije Rusiji u cilju okončanja rata u Ukrajini.

"Spreman sam na uvođenje značajnih sankcija Rusiji kada se sve NATO zemlje slože i počnu činiti isto te kada sve članice NATO-a prestanu od Rusije kupovati naftu", objavio je Trump na društvenoj mreži.

Također je predložio da NATO, u cjelini, Kini nametne carine između 50 i 100 posto kako bi oslabio njezin ekonomski utjecaj na Rusiju.

Trump je ranije zaprijetio sankcjama Moskvi i sekundarnim sankcijama zemljama koje kupuju rusku naftu, poput Kine i Indije kao glavnih kupaca, ukoliko se ne postigne napredak u okončanju rata u Ukrajini.

Predsjednik je uveo dodatnih 25 posto carina na indijsku robu zbog neprekinutog uvoza ruske nafte, no nije poduzeo sličnu mjeru protiv Kine.