Zelenski: Dobit ćemo projektile za Patriote i HIMARS-e

Piše HINA,
Zelenski: Dobit ćemo projektile za Patriote i HIMARS-e
Ukrajina je do sada osigurala više od dvije milijarde dolara za kupnju američkog oružja putem NATO-ova mehanizma za Ukrajinu, po Zelenskiju.

Prve pošiljke oružja po novom programu dogovorenom sa SAD-om i europskim saveznicima uključivat će jako vrijedne projektile za sustave za protuzračnu obranu Patriot i raketne bacače HIMARS, rekao je u srijedu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Rekao je kako očekuje da će u listopadu osigurati ukupno 3,5 milijardi dolara.

Prve dvije pošiljke, vrijedne po 500 milijuna američkih dolara, "definitivno će uključivati" protuzračne projektile, rekao je Zelenskij na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednicom Europskog parlamenta Robertom Metsolom u Kijevu.

