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'PROTIV NASILJA'

Trump ranije prijetio Nigeriji, a sada ih hvali: 'Stojim uz vas u borbi protiv terorista...'

Piše HINA,
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Trump ranije prijetio Nigeriji, a sada ih hvali: 'Stojim uz vas u borbi protiv terorista...'
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
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Trump je rekao da cijeni Tinubuovo 'odlučno vodstvo u ime nigerijskog naroda' i pozdravio njegove napore u rješavanju 'nasilja koje pogađa kršćanske zajednice', prema pismu od 6. srpnja

Predsjednik SAD-a Donald Trump pohvalio je nigerijskog predsjednika Bolu Tinubua zbog njegovog djelovanja protiv nasilja, prema pismu koje je nigerijsko predsjedništvo objavilo u srijedu, za razliku od prijetnji američkog čelnika krajem prošle godine zbog odnosa spram kršćana te zemlje.

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Trump je rekao da cijeni Tinubuovo "odlučno vodstvo u ime nigerijskog naroda" i pozdravio njegove napore u rješavanju "nasilja koje pogađa kršćanske zajednice", prema pismu od 6. srpnja.

"Istinska je čast stajati uz vas u borbi protiv terorista i učiniti Saveznu Republiku Nigeriju jačom i prosperitetnijom", napisao je Trump.

Pismo signalizira otopljavanje veza između Abuje i Washingtona otkako je Trump prošlog studenog optužio vladu da nije zaštitila kršćane od ekstremističkog nasilja i zaprijetio smanjenjem pomoći Nigeriji i poduzimanjem moguće vojne akcije.

Nigerija je odbacila optužbe, rekavši da nesigurnost utječe na građane svih vjera.

Prema nigerijskom predsjedništvu, dvije zemlje su prošle godine osnovale zajedničku radnu skupinu za sigurnost kako bi proširile razmjenu obavještajnih podataka, obuku i operacije protiv militantnih skupina.

Pismo je objavljeno nekoliko dana nakon što je pomoćnik američkog državnog tajnika za Afriku Frank Garcia posjetio Abuju radi razgovora o jačanju sigurnosne suradnje.

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