Obavijesti

News

Komentari 1
KRIZA MEĐUNARODNOG PRAVA

Trump želi Infantina na vrhu UN-a. Božo Kovačević: 'Želi od organizacije napraviti lakrdiju'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 3 min
Trump želi Infantina na vrhu UN-a. Božo Kovačević: 'Želi od organizacije napraviti lakrdiju'
Foto: Dylan Martinez
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Danas, u ovom svijetu, velike sile odbijaju primjenjivati međunarodno pravo. Stalne članice Vijeća sigurnosti SAD, Rusija, Kina, UK i Francuska ne poštuju uvijek međunarodno pravo, govori nam Božo Kovačević

Američki predsjednik Donald Trump želi da predsjednik Fife i njegov veliki prijatelj Gianni Infantino postane novi glavni tajnik Ujedinjenih naroda, piše New York Post.

- Trump vjeruje da Infantina poštuju ljudi diljem svijeta, ima posebnu moć spajati ljude - rekao je izvor blizak predsjedniku Trumpu. Cijeli svijet je svjedočio velikoj 'inklinaciji' koju Talijan gaji prema Trumpu, od uručivanja inauguracijske Fifine nagrade za mir, do Baloguna i poništenog crvenog kartona. Aktualni mandat lidera UN-a Antonija Guterresa istječe krajem godine. 

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Mike Segar

Bilo kojeg kandidata mora predložiti Vijeće sigurnosti, gdje svaka od pet stalnih članica (SAD, Kina, Rusija, Velika Britanija, Francuska) ima pravo veta.

Prema nepisanom pravilu rotacije regija, sljedeće čelno mjesto UN-a trebalo bi pripasti predstavniku iz Latinske Amerike ili Kariba, dok Infantino dolazi iz Europe.

PREDSJEDNIKOV MILJENIK Infantino napušta Fifu?! Trump ga želi na drugoj važnoj poziciji
Infantino napušta Fifu?! Trump ga želi na drugoj važnoj poziciji

Bivši diplomat i veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević govori nam da nije iznenađen Trumpovom željom.

 - Predsjednik Trump ničim ne može iznenaditi. Činjenica da mu je tako nešto palo napamet pokazuje da i UN želi pretvoriti u instrument svoje politike. To je posljedica njegove ignorancije prema sustavu međunarodnih odnosa i međunarodnom pravu. U tom pogledu ga slijedi i Marco Rubio koji kaže da je SAD odlučio razmontirati Međunarodni kazneni sud jer se taj sud usudio izdati potjernice za ljudima koji se Trumpu dopadaju. To je privatizacija vlasti u SAD-u i daljnji primjer pokušaja privatizacije međunarodnih odnosa. Sjetite se njegovog Odbora za mir. To je definiranje međunarodnih odnosa kao privatnog projekta jedne osobe - govori nam Božo Kovačević.

PRVI SASTANAK Donald Trump na skupu Odbora za mir: 'Skupljeno je 7 milijardi dolara za obnovu Gaze'
Donald Trump na skupu Odbora za mir: 'Skupljeno je 7 milijardi dolara za obnovu Gaze'

Infantino je početkom godine ponovio da se zalaže za ukidanje zabrane koja Rusiji onemogućuje natjecanje na međunarodnim natjecanjima jer ta mjera „nije postigla ništa”.

 - Što se tiče sankcija, ne znam zašto se one primjenjuju protiv ruskih sportaša, a protiv izraelskih i američkih ne. Izbor glavnog tajnika ne može proći bez Vijeća sigurnosti - rekao je.

 - Trump pretpostavlja da kao što on unutar SAD-a ignorira Kongres, da bi Infantino isto tako kao tajnik UN-a ignorirao glavnu skupštinu i vijeće sigurnosti. To je mafijaški način razmišljanja - opsisuje Trumpove motive.

Međunarodno pravo u krizi

Tukidid je prije 2500 godina ingeniozno i koncizno u Povijest Peloponeškog rata ponudio aksiom međunarodnih odnosa kojima svijet danas svjedoči. U poglavlju Melijski dijalog opisao je događaj iz 416. pr. Kr., kada je moćna Atena ponudila malom i neutralnom otoku Melu izbor: potpunu podčinjenost Ateni ili uništenje. Poruka je glasila: Jaki čine ono što mogu, a slabi trpe ono što moraju.

 - To je trenutačno stanje u svijetu. Mogućnost artikuliranja i primjene međunarodnog prava ovisi o volji najvećih svjetskih sila. One se moraju dogovoriti o načelima međunarodnog prava i pristaju primjenjivati odredbe međunarodnog prava neovisno o tome idu li uz ili protiv njihovih interesa. Danas, u ovom svijetu, velike sile odbijaju primjenjivati međunarodno pravo. SAD je jednim potezom izašao iz 66 multilateralnih organizacija. Trump je rekao da ga međunarodno pravo ne zanima, Rusija je prekršila međunarodno pravo invazijom na Ukrajinu, Kina kao stalna članica Vijeća sigurnosti i stranka Konvencije o pravu mora odbija provesti presudu međunarodnog suda za pravo mora, Francuska i UK kao stalne članice Vijeća sigurnosti podržavaju Izrael koji stalno krši međunarodno pravo. Očito je da u okolnostima krize međunarodnih odnosa velike sile nastoje u što većoj mjeri iskoristiti moć koju imaju - govori nam bivši diplomat. 

POGODILI STAMBENU ZGRADU Četvero ljudi poginulo u izraelskim napadima na Gazu
Četvero ljudi poginulo u izraelskim napadima na Gazu

Francuskom sucu Nicolasu Guillou, kao i o glavnom tužitelju Međunarodnog kaznenog suda (ICC) Karimu Khanu Amerikanci su uveli sankcije nakon što su izdali naloge za uhićenje Benjamina Netanyahua i Yoava Gallanta. Guillou ima problema s plaćanjem računa, avionskim letovima jer su mu kartičarski giganti poput VISA-e i Mastercarda blokirali račune, kartice, pristup online plaćanju.

SAD je poručio da ICC nadležnost nad državljanima Izraela i SAD-a jer te države nisu stranke Rimskog statuta.

 - To je naša stvarnost. Kao što je od SAD-a napravio lakrdiju, Trump od UN-a želi napraviti lakrdiju, ali njegove želje treba shvatiti ozbiljno, pa čak i ovo s Infantinom i UN-om. Uskraćivanjem financiranja UN-a i ukidanjem viza predstavnicima država koje se ne bi složile s kandidaturom, Trump ima mogućnost pritiska na UN - zaključio je Kovačević.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Europa pred toplinskim paklom! Stiže saharska kupola, temperature idu do čak 47 °C
ozbiljno upozorenje

Europa pred toplinskim paklom! Stiže saharska kupola, temperature idu do čak 47 °C

Meteorolozi upozoravaju na jedan od najintenzivnijih toplinskih valova posljednjih godina. Španjolska bi mogla oboriti temperaturne rekorde, a prijete požari, kolaps infrastrukture i ozbiljni zdravstveni rizici
Pozlilo mu u Dominikanskoj Republici. Mihalićevi prijatelji: Nisu mu mogli pomoći u bolnici
PREMINUO FILIP MIHALIĆ

Pozlilo mu u Dominikanskoj Republici. Mihalićevi prijatelji: Nisu mu mogli pomoći u bolnici

Uskoro je trebalo početi suđenje Filipu i njegovu ocu Anđelku Mihaliću zbog krivotvorenih COVID testova, no Filip je naglo preminuo 24sata doznaju da se obitelj zaputila po njegovo tijelo
Tijelo Filipa Mihalića je u Dominikanskoj Republici? MVEP: Nemamo potvrdu o smrti
KORONA KID

Tijelo Filipa Mihalića je u Dominikanskoj Republici? MVEP: Nemamo potvrdu o smrti

DORH je u prosincu prošle godine podigao optužnicu protiv Mihalića i njegovog oca Anđelka, bivšeg HDZ-ovog zastupnika, zbog sumnje da su organizirali proizvodnju i prodaju više od 1,3 milijuna krivotvorenih antigenskih testova na COVID-19

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026