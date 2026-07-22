Trump želi Infantina na vrhu UN-a. Božo Kovačević: 'Želi od organizacije napraviti lakrdiju'

Američki predsjednik Donald Trump želi da predsjednik Fife i njegov veliki prijatelj Gianni Infantino postane novi glavni tajnik Ujedinjenih naroda, piše New York Post.

- Trump vjeruje da Infantina poštuju ljudi diljem svijeta, ima posebnu moć spajati ljude - rekao je izvor blizak predsjedniku Trumpu. Cijeli svijet je svjedočio velikoj 'inklinaciji' koju Talijan gaji prema Trumpu, od uručivanja inauguracijske Fifine nagrade za mir, do Baloguna i poništenog crvenog kartona. Aktualni mandat lidera UN-a Antonija Guterresa istječe krajem godine.

Foto: Mike Segar

Bilo kojeg kandidata mora predložiti Vijeće sigurnosti, gdje svaka od pet stalnih članica (SAD, Kina, Rusija, Velika Britanija, Francuska) ima pravo veta.

Prema nepisanom pravilu rotacije regija, sljedeće čelno mjesto UN-a trebalo bi pripasti predstavniku iz Latinske Amerike ili Kariba, dok Infantino dolazi iz Europe.

Bivši diplomat i veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević govori nam da nije iznenađen Trumpovom željom.

- Predsjednik Trump ničim ne može iznenaditi. Činjenica da mu je tako nešto palo napamet pokazuje da i UN želi pretvoriti u instrument svoje politike. To je posljedica njegove ignorancije prema sustavu međunarodnih odnosa i međunarodnom pravu. U tom pogledu ga slijedi i Marco Rubio koji kaže da je SAD odlučio razmontirati Međunarodni kazneni sud jer se taj sud usudio izdati potjernice za ljudima koji se Trumpu dopadaju. To je privatizacija vlasti u SAD-u i daljnji primjer pokušaja privatizacije međunarodnih odnosa. Sjetite se njegovog Odbora za mir. To je definiranje međunarodnih odnosa kao privatnog projekta jedne osobe - govori nam Božo Kovačević.

Infantino je početkom godine ponovio da se zalaže za ukidanje zabrane koja Rusiji onemogućuje natjecanje na međunarodnim natjecanjima jer ta mjera „nije postigla ništa”.

- Što se tiče sankcija, ne znam zašto se one primjenjuju protiv ruskih sportaša, a protiv izraelskih i američkih ne. Izbor glavnog tajnika ne može proći bez Vijeća sigurnosti - rekao je.

- Trump pretpostavlja da kao što on unutar SAD-a ignorira Kongres, da bi Infantino isto tako kao tajnik UN-a ignorirao glavnu skupštinu i vijeće sigurnosti. To je mafijaški način razmišljanja - opsisuje Trumpove motive.

Međunarodno pravo u krizi

Tukidid je prije 2500 godina ingeniozno i koncizno u Povijest Peloponeškog rata ponudio aksiom međunarodnih odnosa kojima svijet danas svjedoči. U poglavlju Melijski dijalog opisao je događaj iz 416. pr. Kr., kada je moćna Atena ponudila malom i neutralnom otoku Melu izbor: potpunu podčinjenost Ateni ili uništenje. Poruka je glasila: Jaki čine ono što mogu, a slabi trpe ono što moraju.

- To je trenutačno stanje u svijetu. Mogućnost artikuliranja i primjene međunarodnog prava ovisi o volji najvećih svjetskih sila. One se moraju dogovoriti o načelima međunarodnog prava i pristaju primjenjivati odredbe međunarodnog prava neovisno o tome idu li uz ili protiv njihovih interesa. Danas, u ovom svijetu, velike sile odbijaju primjenjivati međunarodno pravo. SAD je jednim potezom izašao iz 66 multilateralnih organizacija. Trump je rekao da ga međunarodno pravo ne zanima, Rusija je prekršila međunarodno pravo invazijom na Ukrajinu, Kina kao stalna članica Vijeća sigurnosti i stranka Konvencije o pravu mora odbija provesti presudu međunarodnog suda za pravo mora, Francuska i UK kao stalne članice Vijeća sigurnosti podržavaju Izrael koji stalno krši međunarodno pravo. Očito je da u okolnostima krize međunarodnih odnosa velike sile nastoje u što većoj mjeri iskoristiti moć koju imaju - govori nam bivši diplomat.

Francuskom sucu Nicolasu Guillou, kao i o glavnom tužitelju Međunarodnog kaznenog suda (ICC) Karimu Khanu Amerikanci su uveli sankcije nakon što su izdali naloge za uhićenje Benjamina Netanyahua i Yoava Gallanta. Guillou ima problema s plaćanjem računa, avionskim letovima jer su mu kartičarski giganti poput VISA-e i Mastercarda blokirali račune, kartice, pristup online plaćanju.

SAD je poručio da ICC nadležnost nad državljanima Izraela i SAD-a jer te države nisu stranke Rimskog statuta.

- To je naša stvarnost. Kao što je od SAD-a napravio lakrdiju, Trump od UN-a želi napraviti lakrdiju, ali njegove želje treba shvatiti ozbiljno, pa čak i ovo s Infantinom i UN-om. Uskraćivanjem financiranja UN-a i ukidanjem viza predstavnicima država koje se ne bi složile s kandidaturom, Trump ima mogućnost pritiska na UN - zaključio je Kovačević.