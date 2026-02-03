Trump: Republikanci moraju 'preuzeti kontrolu' nad izborima u više saveznih država

Američki predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak rekao da njegova Republikanska stranka mora preuzeti kontrolu nad izbornim procesom u otprilike 15 saveznih država prije međuizbora zakazanih za studeni.

"Republikanci bi trebali reći: 'Želimo preuzeti kontrolu, trebali bismo preuzeti kontrolu, nad izborima na najmanje 15 mjesta", kazao je Trump u intervjuu koji je dao konzervativnom voditelju podcasta i bivšem zamjeniku ravnatelja FBI-a Danu Bonginu.

"Republikanci bi trebali nacionalizirati izbore", rekao je Trump.

U Sjedinjenim Američkim Državama izbori spadaju u nadležnost država, a ne savezne vlade.

Međuizbori, tako nazvani jer se odvijaju na pola predsjedničkog mandata, tradicionalno su i svojevrsni referendum o aktualnom predsjedniku i gotovo u pravilu stranka koja je na vlasti u Bijeloj kući na njima gubi vlast u Kongresu.

Izbori će biti dodatno opasni za republikansku većinu u Kongresu u vrijeme kada se nižu kritike na račun nasilnih postupaka imigracijskih vlasti, tijekom kojih su dvije osobe izgubile živote u Minneapolisu u siječnju, te rastu životni troškovi.

Dodatan dokaz nezadovoljstva birača Republikanskom strankom osvanuo je u subotu kada su demokrati osvojili zastupničko mjesto u Senatu u saveznoj državi Teksas, utvrdi republikanaca. Također, New Jersey i Virginija su prošle jeseni izabrali demokratske guvernere, a New York je dobio demokratskog gradonačelnika.

Trump je potaknuo države s republikanskom vlašću da prekroje izborne jedinice u korist njegove stranke.

Predsjednik je tijekom intervjua ponovo ponovio svoje tvrdnje da je pobijedio na izborima 2020. protiv Joea Bidena, a da pritom opet nije predstavio dokaze za to.

FBI je prošlog tjedna izveo pretres izbornog centra u saveznoj državi Georgiji, koji se nalazi u središtu tvrdnji o prijevari na predsjedničkim izborima 2020.

Savezne i državne vlasti u Georgiji su podigle optužnicu protiv Trumpa 2023. zbog nezakonitog pokušaja da poništi ishod izbora 2020., na kojima je pobijedio demokrat Biden. Optužbe su odbačene nakon što je Trump po drugi put izabran za predsjednika 2024.