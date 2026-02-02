Trump će Indiji smanjiti carine, prestaju kupovati rusku naftu

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak kako su postigli veliki trgovinski sporazum s Indijom, koji uključuje značajno smanjenje carina na indijsku robu. Ključni uvjet dogovora, postignutog nakon telefonskog razgovora s indijskim premijerom Narendrom Modijem, jest obveza Indije da u potpunosti prekine s kupnjom ruske nafte i okrene se američkim energentima. Ova objava predstavlja dramatičan preokret u trgovinskim odnosima dviju najvećih svjetskih demokracija, koji su tijekom prošle godine bili narušeni visokim carinama i nesuglasicama oko rata u Ukrajini.

Drastično smanjenje carina

Prema sporazumu koji je Trump detaljno opisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Sjedinjene Države će smanjiti takozvanu "recipročnu carinu" na uvoz iz Indije s 25 na 18 posto. Riječ je o značajnom popuštanju s obzirom na to da je ukupno carinsko opterećenje za indijske proizvode prošle godine naraslo na čak 50 posto, nakon što je Washington uveo osnovnu carinu od 25 posto i dodatnih 25 posto kaznenih nameta zbog indijske kupnje ruske sirove nafte. U zamjenu, Indija se obvezala krenuti prema potpunom ukidanju vlastitih carina i necarinskih barijera na američku robu, otvarajući svoje tržište za američke proizvode.

Geopolitički zaokret i paket od 500 milijardi dolara

Središnji dio dogovora je indijski pristanak na prekid uvoza ruske nafte, što je potez s dalekosežnim geopolitičkim posljedicama. Trump je istaknuo kako će ovaj korak izravno utjecati na financiranje ruskog ratnog stroja. "Ovo će pomoći OKONČATI RAT u Ukrajini, koji se upravo događa i u kojem tisuće ljudi umiru svaki tjedan!" napisao je Trump. Kao alternativu, Indija će se okrenuti uvozu energenata iz SAD-a i potencijalno Venezuele. Uz to, Modi se obvezao na masovnu kupnju američkih proizvoda u vrijednosti većoj od 500 milijardi dolara, što uključuje energiju, tehnologiju, poljoprivredne proizvode i ugljen, u skladu s Trumpovom politikom "Buy American". Cijeli sporazum najavljen je svega nekoliko trenutaka nakon što je američki veleposlanik u Indiji, Sergio Gor, na društvenim mrežama objavio da su dvojica vođa razgovarala.

Lideri razmijenili pohvale

Oba čelnika iskoristila su priliku da pohvale jedan drugoga i naglase snagu partnerstva. Premijer Modi je na društvenoj mreži X izrazio oduševljenje, poručivši kako će proizvodi "Made in India" sada imati nižu carinu od 18 posto. "Veliko hvala predsjedniku Trumpu u ime 1,4 milijarde stanovnika Indije na ovoj divnoj objavi", napisao je Modi, dodavši da je Trumpovo vodstvo "ključno za globalni mir, stabilnost i prosperitet". Trump je uzvratio pohvalama, nazvavši Modija "jednim od svojih najvećih prijatelja" te "moćnim i cijenjenim vođom svoje zemlje". U svojoj objavi je zaključio: "Premijer Modi i ja smo dvoje ljudi koji ZAVRŠAVAJU STVARI, što se za većinu ne može reći."