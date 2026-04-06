Obavijesti

News

Komentari 3
PRIJEDLOG NIJE DOBAR

Trump: Rok za postizanje sporazuma s Iranom je konačan!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da je rok u utorak, koji je postavio Iranu za postizanje mirovnog sporazuma, konačan, dodajući da je iranski prijedlog značajan, ali ne i dovoljno dobar

Dali su prijedlog i to je značajan prijedlog. To je značajan korak. Nije dovoljno dobar, rekao je Trump.

"Rat bi se mogao vrlo brzo završiti ako učine ono što moraju. Moraju učiniti određene stvari. Znaju to, mislim da su pregovarali u dobroj vjeri“, rekao je na godišnjem uskrsnom događaju u Bijeloj kući. Dodao je da je ljut na iransku vladu i da će Iran platiti veliku cijenu.

Iran je ranije u ponedjeljak Pakistanu prenio svoj odgovor na američki prijedlog za prekid rata, odbacujući primirje i naglašavajući potrebu za trajnim prekidom rata. Iranski odgovor sastoji se od deset točaka, uključujući prekid sukoba u regiji, protokol za siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac, ukidanje sankcija i obnovu, izvijestila je službena iranska novinska agencija IRNA.

PORUKA PUNA PSOVKI Trump opasno prijeti Iranu zbog zatvaranja Hormuza: 'Otvorite tjesnac ili ćete živjeti u paklu'
Trump je prije toga zaprijetio da će se na Teheran sručiti "pakao” ako do kraja utorka ne postigne dogovor koji bi otvorio promet kroz tjesnac, ključan morski prolaz za svjetsku opskrbu energentima.

Mirovni plan osmišljen uz posredovanje Pakistana proizašao je iz kontakata uspostavljenih u noći na ponedjeljak. Plan predviđa trenutni prekid vatre te nastavak pregovora o opsežnijem mirovnom dogovoru koji bi se zaključio unutar 15 do 20 dana, rekao je Reutersu izvor upoznat s razgovorima. 

Šef pakistanske policije, feldmaršal Asim Munir, „cijelu je noć” bio u kontaktu s američkim potpredsjednikom J.D. Vanceom, posebnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem, dodao je izvor.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!
HOROR U DVORU VELIKI TABOR

UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!

Na tradicionalnoj manifestaciji u Dvoru Veliki Tabor jedan od topova iz kojih se pucalo je, prema riječima svjedoka, 'raznio muškarca'
Cijene goriva opet rastu od sutra, dizel kao u svibnju 2022.!
VLADA ODLUČILA NA SJEDNICI

Cijene goriva opet rastu od sutra, dizel kao u svibnju 2022.!

Pozivam sve, poglavito trgovce i pružatelje usluga, da ne podižu neopravdano cijene i da se ne pozivaju na ratne okolnosti kao izgovor', poručio je u nedjelju ministar Tomo Medved
Trump zaprijetio: Iran bi mogao biti uništen u jednoj noći, a to bi se moglo dogoditi već sutra!
IZ MINUTE U MINUTU

Trump zaprijetio: Iran bi mogao biti uništen u jednoj noći, a to bi se moglo dogoditi već sutra!

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je njegov rok da Iran otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s napadima na ključnu infrastrukturu utorak navečer, prema intervjuu koji je dao Wall Street Journalu u nedjelju te objavi na društvenim mrežama, ispunjenoj psovkama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026