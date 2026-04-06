Trump: Rok za postizanje sporazuma s Iranom je konačan!

Dali su prijedlog i to je značajan prijedlog. To je značajan korak. Nije dovoljno dobar, rekao je Trump.

"Rat bi se mogao vrlo brzo završiti ako učine ono što moraju. Moraju učiniti određene stvari. Znaju to, mislim da su pregovarali u dobroj vjeri“, rekao je na godišnjem uskrsnom događaju u Bijeloj kući. Dodao je da je ljut na iransku vladu i da će Iran platiti veliku cijenu.

Iran je ranije u ponedjeljak Pakistanu prenio svoj odgovor na američki prijedlog za prekid rata, odbacujući primirje i naglašavajući potrebu za trajnim prekidom rata. Iranski odgovor sastoji se od deset točaka, uključujući prekid sukoba u regiji, protokol za siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac, ukidanje sankcija i obnovu, izvijestila je službena iranska novinska agencija IRNA.

Trump je prije toga zaprijetio da će se na Teheran sručiti "pakao” ako do kraja utorka ne postigne dogovor koji bi otvorio promet kroz tjesnac, ključan morski prolaz za svjetsku opskrbu energentima.

Mirovni plan osmišljen uz posredovanje Pakistana proizašao je iz kontakata uspostavljenih u noći na ponedjeljak. Plan predviđa trenutni prekid vatre te nastavak pregovora o opsežnijem mirovnom dogovoru koji bi se zaključio unutar 15 do 20 dana, rekao je Reutersu izvor upoznat s razgovorima.

Šef pakistanske policije, feldmaršal Asim Munir, „cijelu je noć” bio u kontaktu s američkim potpredsjednikom J.D. Vanceom, posebnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem, dodao je izvor.