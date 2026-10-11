Trump: Rusija i Ukrajina su dogovorile energetsko primirje, stupa na snagu odmah

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je okrivio ukrajinske napade na ruske rafinerije za rast cijena dizela u SAD-u i rekao da bi Zelenski "svakako morao prestati", dodavši da bi ga Ukrajina trebala zamijeniti na mjestu predsjednika države jer je propustio nekoliko prilika za postizanje dogovora s Moskvom.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social kako su Rusija i Ukrajina dogovorile 'energetsko primirje' koje 'stupa na snagu odmah'. Trump je jučer okrivio ukrajinske napade na ruske rafinerije za rast cijena dizela u SAD-u i rekao da bi Zelenski "svakako morao prestati", dodavši da bi ga Ukrajina trebala zamijeniti na mjestu predsjednika države jer je propustio nekoliko prilika za postizanje dogovora s Moskvom.

Foto: TruthSocial

Volodimir Zelenski poručio je ranije pak kako je Ukrajina spremna obustaviti napade na ruske rafinerije nafte ako Moskva prekine napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Zelenski je u nedjelju ponovio dugogodišnje stajalište Ukrajine da je spremna obustaviti napade na ruske rafinerije samo u sklopu obostrane deeskalacije sukoba, što znači da bi Moskva trebala prekinuti napade na ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu. Svaki takav dogovor morao bi sadržavati "stvarna jamstva", rekao je Zelenski.

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"Pravi uzrok rata u Europi je Rusija i samo Rusija", poručio je Zelenski, bez izričitog aludiranja na Trumpove izjave. "Obustava napada na energetsku infrastrukturu moguća je već danas, no Putin to ne želi." Zelenski je u subotu ljutito reagirao na Trumpovu najavu sporazuma s Rusijom o opskrbi dizelom, ustvrdivši da će to samo osnažiti napade Moskve na Ukrajinu.