Trump: 'SAD će biti anđeo čuvar Hormuškog tjesnaca, a druge države će nam plaćati za to!'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će Sjedinjene Američke Države vjerojatno preuzeti upravljanje Hormuškim tjesnacem te od drugih zemalja tražiti novac za zaštitu jednog od najvažnijih svjetskih plovnih putova.

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Pokretanje videa... VIDEO Amerika napala Iran | Video: REUTERS/PIXSELL

- Mi ćemo ga čuvati. Bit ćemo plaćeni za njegovo čuvanje, mnogo novca. Želimo da nam se nadoknadi to što svoje ljude izlažemo opasnosti - rekao je Trump u telefonskom intervjuu za Fox News.

'Bit ćemo anđeo čuvar'

Trump je optužio Iran da je prekršio dogovor koji su dvije zemlje postigle u lipnju, a kojim je bilo predviđeno ponovno otvaranje tjesnaca i smirivanje sukoba.

- Imali smo dogovor. Oni ga uvijek prekrše. Mi ćemo ih vrlo snažno pogoditi. Vjerojatno ćemo upravljati tjesnacem - rekao je Trump.

- Bit ćemo anđeo čuvar. Trebali bismo biti plaćeni za to - dodao je.

Foto: Truth Social

Američki predsjednik posljednjih tjedana više je puta spominjao mogućnost da SAD naplaćuje prolazak ili zaštitu brodova ako dogovor s Iranom propadne.

Njegove izjave dolaze nakon nove snažne razmjene napada američkih i iranskih snaga. Iran je raketama i dronovima napao američke vojne objekte u više zaljevskih država, dok je američka vojska gađala iranske sustave protuzračne obrane, radare te raketne i bespilotne kapacitete.

Iran ponovno tvrdi da je zatvorio tjesnac

Iran je tijekom vikenda ponovno objavio da je zatvorio Hormuški tjesnac nakon što su brodovi, prema tvrdnjama Teherana, pokušali ploviti neodobrenom rutom. Iranska Revolucionarna garda poručila je da će prolazak ostati obustavljen dok ne prestanu američke intervencije na tom području. Teheran upozorava da bi nastavak američkog vojnog djelovanja mogao izazvati dodatne poremećaje na svjetskom tržištu nafte i plina.

Sjedinjene Američke Države tvrde da Iran ne kontrolira tjesnac te da američke snage ondje osiguravaju slobodnu plovidbu. Trump je još u nedjelju izjavio da je tjesnac otvoren za komercijalni promet, iako podaci o praćenju brodova pokazuju da je promet posljednjih dana znatno smanjen.

Jedan od najvažnijih plovnih putova na svijetu

Prije izbijanja sukoba Hormuškim tjesnacem prolazila je približno petina svjetskih isporuka nafte, zbog čega svaka prijetnja njegovim zatvaranjem utječe na cijene energenata i izaziva strah od novog rasta globalne inflacije.

Iran pokušava uspostaviti vlastiti sustav upravljanja prometom kroz tjesnac, dok SAD inzistira na slobodi plovidbe i tvrdi da Teheran nema pravo jednostrano odlučivati koji brodovi smiju prolaziti.

Trump je prošlog tjedna izjavio da prekid vatre smatra završenim, ali nije u potpunosti isključio mogućnost nastavka pregovora s Iranom.

Uz korištenje AI-ja*