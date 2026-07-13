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PREDSJEDNIK IMA FAVORITA

Za koga navija Donald Trump? 'Ako već SAD nije pobijedio, bilo bi sjajno da oni osvoje naslov'

Piše Issa Kralj,
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Za koga navija Donald Trump? 'Ako već SAD nije pobijedio, bilo bi sjajno da oni osvoje naslov'
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Foto: Jonathan Ernst
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Koliko shvaćam, Engleska čeka već 60 godina, tako da bi za njih bila predivna pobjeda da osvoje turnir. Apsolutno mislim da Engleska može ići do kraja - rekao je njegov savjetnik za Svjetsko prvenstvo

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Svjetsko prvenstvo polako ide prema kraju te se bliži početak uzbudljive završnice polufinala. Jedan od domaćina, Sjedinjene Američke Države, oprostile su se od turnira nakon poraza protiv Belgije, a nakon ispadanja, otkriveno je za koga predsjednik Donald Trump navija. 

Među četiri najbolje reprezentacije ostale su Francuska, Španjolska, Argentina i Engleska, a Trumpov savjetnik za Svjetsko prvenstvo Andrew Giuliani za Daily Mail izjavio je kako SAD navija za Englesku. 

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- Ako već SAD nije uspio pobijediti, bilo bi sjajno da Englezi osvoje tijekom naše 250. obljetnice. Koliko shvaćam, Engleska čeka već 60 godina, tako da bi za njih bila predivna pobjeda da osvoje turnir. Apsolutno mislim da Engleska može ići do kraja, sada su jedna od najboljih preostalih momčadi - izjavio je Giuliani. 

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Trump je prošlog tjedna na društvenim mrežama pohvalio engleskog napadača Harryja Kanea kojeg je nazvao 'sjajnim igračem'.

- Prije nekoliko godina bio sam u društvu koje je igralo golf s predsjednikom Trumpom, a s nama je bio i Wayne Rooney. Predsjednik se prilično dobro razumije u nogometu, mislim da je to zahvaljujući njegovu sinu Barronu - rekao je njegov savjetnik.

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