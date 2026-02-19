Obavijesti

NA SASTANKU ODBORA ZA MIR

Trump: SAD će dati UN-u novac da postane jači i održiviji

Piše HINA,
Foto: Elizabeth Frantz

Sjedinjene Države dat će Ujedinjenim narodima novac kako bi ih ojačale i pomogle im da postanu održivi, rekao je predsjednik Donald Trump na otvaranju sastanka svojeg Odbora za mir u četvrtak

SAD najviše pridonosi proračunu UN-a, ali pod Trumpovom administracijom odbili su obavezno uplaćivanje u redovne i mirovne proračune te smanjili dobrovoljno financiranje agencija UN-a koje imaju vlastite proračune.

"Ojačat ćemo Ujedinjene narode. Osigurat ćemo da su im objekti dobri. Trebaju pomoć... pomoći ćemo im financijski i osigurat ćemo da su Ujedinjeni narodi održivi", rekao je Trump.

"Mislim da Ujedinjeni narodi imaju veliki potencijal, stvarno veliki potencijal. Nisu ispunili (taj) potencijal."

