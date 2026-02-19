Sjedinjene Države dat će Ujedinjenim narodima novac kako bi ih ojačale i pomogle im da postanu održivi, rekao je predsjednik Donald Trump na otvaranju sastanka svojeg Odbora za mir u četvrtak
NA SASTANKU ODBORA ZA MIR
Trump: SAD će dati UN-u novac da postane jači i održiviji
SAD najviše pridonosi proračunu UN-a, ali pod Trumpovom administracijom odbili su obavezno uplaćivanje u redovne i mirovne proračune te smanjili dobrovoljno financiranje agencija UN-a koje imaju vlastite proračune.
"Ojačat ćemo Ujedinjene narode. Osigurat ćemo da su im objekti dobri. Trebaju pomoć... pomoći ćemo im financijski i osigurat ćemo da su Ujedinjeni narodi održivi", rekao je Trump.
"Mislim da Ujedinjeni narodi imaju veliki potencijal, stvarno veliki potencijal. Nisu ispunili (taj) potencijal."
