Obavijesti

News

Komentari 0
LOVICA RADI ČUDA

Trump: SAD će od Europe tražiti povrat novca za pomoć Ukrajini

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: SAD će od Europe tražiti povrat novca za pomoć Ukrajini
Foto: Evelyn Hockstein
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Trump je u objavi na društvenim mrežama također kritizirao izvješća o ozbiljno smanjenim američkim zalihama streljiva zbog rata u Iranu, tvrdeći da Sjedinjene Države gomilaju zalihe

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da će od europskih zemalja zatražiti da Sjedinjenim Državama nadoknade troškove vojne pomoći i streljiva koje su poslale Ukrajini i najavio obustavu prodaje streljiva savezničkim zemljama.

Trump je u objavi na društvenim mrežama također kritizirao izvješća o ozbiljno smanjenim američkim zalihama streljiva zbog rata u Iranu, tvrdeći da Sjedinjene Države gomilaju zalihe.

'NIKAD NESPOSOBNIJI...' Sad i Republikanci traže smjenu Hegsetha. Pozivaju Trumpa da ga makne: 'Nađi novog vođu...'
Sad i Republikanci traže smjenu Hegsetha. Pozivaju Trumpa da ga makne: 'Nađi novog vođu...'

„Uzimamo ih za sebe, za SAD, umjesto da ih prodamo drugima, no prodaja saveznicima će uskoro ponovno početi“, napisao je Trump.

„Stotine milijardi dolara dane su Ukrajini i NATO-u bez naknade, a Europa bi ih platila samo da je to netko od nje tražio. No mi ćemo tražiti taj novac, iako s priličnim zakašnjenjem!“, dodao je.

Reuters je prošli mjesec izvijestio da je američka vojska tijekom rata u Iranu potrošila velik dio svojih zaliha vrlo preciznih projektila dugog dometa, što je izazvalo zabrinutost zbog spremnosti američkih oružanih snaga za buduće sukobe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Naredio bombardiranje bolnice u Kijevu. Upucali ga u facu?
NIKOLAJ VARPAKOVIČ

Naredio bombardiranje bolnice u Kijevu. Upucali ga u facu?

Jedan metak pogodio je Varpakoviča u abdomen, a drugi u glavu; liječnici su izvadili oba u bolnici. Sada se priprema za transport u Moskvu. Njegov vozač također je ranjen, ali uspio je pobjeći i pozvati hitnu pomoć
JEZIVO Silovanje mamac za klikove: Kako proruski kanali koriste fotografije Ukrajinki
LAŽNE SNIMKE

JEZIVO Silovanje mamac za klikove: Kako proruski kanali koriste fotografije Ukrajinki

Saznala sam da se pojavila snimka u kojoj se tvrdilo da smo neke djevojke i ja zarobljene. No to je bila lažna snimka, rekla je gruzijska doktorica koja je služila u ukrajinskoj vojsci
Obračun dvije špijunske službe u Kijevu, Zelenski ljut: 'Pucati se može samo na okupatore!'
STARO RIVALSTVO

Obračun dvije špijunske službe u Kijevu, Zelenski ljut: 'Pucati se može samo na okupatore!'

Ovaj nasilni sukob nije izoliran, već vrhunac dugog rivalstva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026