Trump: SAD će od Europe tražiti povrat novca za pomoć Ukrajini

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da će od europskih zemalja zatražiti da Sjedinjenim Državama nadoknade troškove vojne pomoći i streljiva koje su poslale Ukrajini i najavio obustavu prodaje streljiva savezničkim zemljama.

Trump je u objavi na društvenim mrežama također kritizirao izvješća o ozbiljno smanjenim američkim zalihama streljiva zbog rata u Iranu, tvrdeći da Sjedinjene Države gomilaju zalihe.

„Uzimamo ih za sebe, za SAD, umjesto da ih prodamo drugima, no prodaja saveznicima će uskoro ponovno početi“, napisao je Trump.

„Stotine milijardi dolara dane su Ukrajini i NATO-u bez naknade, a Europa bi ih platila samo da je to netko od nje tražio. No mi ćemo tražiti taj novac, iako s priličnim zakašnjenjem!“, dodao je.

Reuters je prošli mjesec izvijestio da je američka vojska tijekom rata u Iranu potrošila velik dio svojih zaliha vrlo preciznih projektila dugog dometa, što je izazvalo zabrinutost zbog spremnosti američkih oružanih snaga za buduće sukobe.