Trump šalje izaslanike u Kijev i Moskvu: 'Plan je dotjeran uz doprinos obiju zaraćenih strana'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da je izvorni američki plan za Ukrajinu "dotjeran uz doprinose obiju strana" i dodao da šalje svoje izaslanike na pregovore u Kijev i Moskvu.

"Naložio sam svom posebnom izaslaniku Steveu Witkoffu da se sastane s predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, a istovremeno će se tajnik kopnene vojske Dan Driscoll sastati s Ukrajincima", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.

Nije naveo konkretan datum sastanaka.

Prijedlog se temelji na planu od 28 točaka koji su Sjedinjene Države prošli tjedan predstavile Kijevu, a na kojem su američki i ukrajinski dužnosnici radili tijekom vikenda u Ženevi.

Kremlj je objavio da Rusija još nije konzultirana o novom nacrtu sporazuma, upozorivši da možda neće prihvatiti amandmane na prošlotjedni plan s kojim se načelno složila.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je u utorak da bi odluka Moskve mogla biti "fundamentalno drugačija" ako se uvedu značajne promjene.

Do utorka ujutro Kremlj nije primio kopiju novog plana, rekao je Lavrov, optužujući Europu za potkopavanje američkih mirovnih napora.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je u utorak naznačio da podržava okvir za mirovni sporazum s Rusijom, no da je potrebno srediti osjetljiva pitanja na sastanku s Trumpom za koji također nije određen točan datum.