MIROVNI SPORAZUM

Trump šalje izaslanike u Kijev i Moskvu: 'Plan je dotjeran uz doprinos obiju zaraćenih strana'

Piše HINA,
Foto: Ilustracija - Reuters

Američki predsjednik najavio je slanje posebnih izaslanika Putinu i ukrajinskom vodstvu kako bi finalizirali prijedlog temeljen na američkom planu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da je izvorni američki plan za Ukrajinu "dotjeran uz doprinose obiju strana" i dodao da šalje svoje izaslanike na pregovore u Kijev i Moskvu.

"Naložio sam svom posebnom izaslaniku Steveu Witkoffu da se sastane s predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, a istovremeno će se tajnik kopnene vojske Dan Driscoll sastati s Ukrajincima", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.

Nije naveo konkretan datum sastanaka.

PODUPIRE SRŽ OKVIRA Zelenski će o najosjetljivijim pitanjima pričati s Trumpom: Ukrajina je za mirovni sporazum
Zelenski će o najosjetljivijim pitanjima pričati s Trumpom: Ukrajina je za mirovni sporazum

Prijedlog se temelji na planu od 28 točaka koji su Sjedinjene Države prošli tjedan predstavile Kijevu, a na kojem su američki i ukrajinski dužnosnici radili tijekom vikenda u Ženevi.

Kremlj je objavio da Rusija još nije konzultirana o novom nacrtu sporazuma, upozorivši da možda neće prihvatiti amandmane na prošlotjedni plan s kojim se načelno složila.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je u utorak da bi odluka Moskve mogla biti "fundamentalno drugačija" ako se uvedu značajne promjene.

IZ MINUTE U MINUTU Trump: 'Moj tim je postigao ogroman napredak oko kraja rata'. Oglasio se i Zelenski
Trump: 'Moj tim je postigao ogroman napredak oko kraja rata'. Oglasio se i Zelenski

Do utorka ujutro Kremlj nije primio kopiju novog plana, rekao je Lavrov, optužujući Europu za potkopavanje američkih mirovnih napora.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je u utorak naznačio da podržava okvir za mirovni sporazum s Rusijom, no da je potrebno srediti osjetljiva pitanja na sastanku s Trumpom za koji također nije određen točan datum.

