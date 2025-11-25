Zelenski će o najosjetljivijim pitanjima pričati s Trumpom: Ukrajina je za mirovni sporazum

Ukrajina je u utorak naznačila da podržava okvir za mirovni sporazum s Rusijom, no naglasila da je potrebno srediti osjetljiva pitanja na sastanku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa.

Poruka Kijeva upućuje na to da bi intenzivni diplomatski napori Trumpove administracije mogli uroditi plodom, ali optimizam bi mogao biti kratkotrajan, naročito zbog činjenice da je Rusija istaknula da neće dopustiti da se sporazum previše udalji od njenih ciljeva.

Američki i ukrajinski pregovarači u nedjelju su razgovarali o najnovijem američkom planu u Ženevi. Američki ministar kopnene vojske Dan Driscoll se potom u ponedjeljak i utorak sastao s ruskim dužnosnicima u Abu Dabiju, kazao je njegov glasnogovornik.

Američki i ukrajinski dužnosnici nastoje premostiti razlike glede plana za okončanje najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, pri čemu je Ukrajina oprezna jer ne želi biti prisiljena na prihvaćanje sporazuma koji se uvelike temelji na zahtjevima Kremlja, uključujući teritorijalne ustupke.

"Ukrajina, nakon (sastanka u) Ženevi, podupire srž okvira, a neka od najosjetljivijih pitanja su i dalje točke za raspravu između predsjednika", kazao je ukrajinski dužnosnik.

Zelenskij bi mogao posjetiti Sjedinjene Američke Države u narednih nekoliko dana radi finalizacije sporazuma s Trumpom, kazao je tajnik ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost Rustem Umerov premda američka strana nije potvrdila njegov dolazak.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt je u objavi na društvenoj platformi X rekla da je SAD tijekom proteklog tjedna "ostvario ogroman napredak prema mirovnom sporazumu dovevši za stol i Ukrajinu i Rusiju".

"Postoji nekoliko delikatnih, ali ne nesavladivih pojedinosti koje se moraju izgladiti i koje će iziskivati daljnje pregovore između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država", dodala je.

Cijene nafte su nastavile padati nakon izvješća o tome da bi Ukrajina mogla pristati na sporazum o okončanju sukoba.

Ukrajinski glavni grad Kijev je preko noći pogođen projektilima i stotinama bespilotnih letjelica u ruskom napadu u kojem je poginulo najmanje sedam osoba, a poremećeni su elektroenergetski sustav te sustav grijanja. Stanovnici su utočište potražili u podzemnim skloništima u zimskim jaknama i u šatorima.

Zelenskij: O osjetljivim pitanjima ću raspraviti s Trumpom

Američka politika prema ratu se naglo mijenjala proteklih nekoliko mjeseci.

Na brzinu dogovoren sastanak Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci u kolovozu je izazvao zabrinutost Kijeva i europskih zemalja da bi Trumpova administracija mogla prihvatiti mnoge ruske zahtjeve iako je samit na koncu doveo do povećanog američkog pritiska na Rusiju.

Plan od 28 točaka koji je osvanuo prošlog tjedna je iznenadio mnoge u američkoj vladi, Kijevu i Europi te doveo do novih zabrinutosti da bi Trumpova administracija mogla pritisnuti Ukrajinu da potpiše mirovni sporazum koji uvelike ide u prilog Moskvi.

Prema tom planu, Kijev bi trebao prepustiti više od gotovo 20 posto svog teritorija koji je Rusija osvojila od početka svoje invazije u veljači 2022. te prihvatiti ograničenja za svoju vojsku i odustati od članstva u NATO-u, što su uvjeti koje Kijev oduvijek odbacuje kao ravne predaji.

Novi diplomatski napori su povećali pritisak na Ukrajinu i Zelenskija, koji je u najranjivijem položaju od početka rata nakon što je u korupcijskom skandalu otpušteno dvoje njegovih ministara, a Rusija polako napreduje na bojištu.

Zelenskiju bi moglo biti teško uvjeriti Ukrajince da progutaju sporazum koji se smatra prodajom njihovih interesa.

Ukrajinski predsjednik je u ponedjeljak rekao da je najnoviji mirovni plan uvrstio "ispravne" stvari nakon pregovora u Ženevi.

"Osjetljiva pitanja, najdelikatnije stvari, o tome ću raspraviti s predsjednikom Trumpom", kazao je Zelenskij u svojoj videoporuci.

Kazao je da će proces sastavljanja konačnog dokumenta biti veoma težak. Zbog neprestanih ruskih napada na Ukrajinu, mnogi sumnjaju da se mir može postići uskoro.

"Bila je veoma glasna eksplozija, naši prozori su se raspadali. Odjenuli smo se i istrčali", rekla je Nadja Horodko, 39-godišnja računovotkinja, nakon što je preko noći pogođena stambena zgrada u Kijevu.

"Horor, sve je već gorjelo tu, a jedna žena je vikala s osmog kata: 'Spasite dijete, dijete se zapalilo!", dodala je.

Macron upozorava protiv kapitulacije

Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov je rekao da izmijenjeni mirovni plan mora odražavati "duh i slovo" sporazuma do kojeg su Putin i Trump došli na svom samitu u aljaškom gradu Anchorageu.

"Ako se duh i slovo Anchoragea izbriše kada je riječ o ključnim sporazumima koje smo tada postigli, naravno, to će biti temeljno drukčija situacija (za Rusiju)", upozorio je Lavrov.

Skupina zemalja koje podupiru Ukrajinu, takozvana 'koalicija voljnih' koja uključuje Veliku Britaniju i Francusku, u utorak bi također trebala održati virtualni sastanak.

"Riječ je o inicijativi koja ide u pravom smjeru: (prema) miru. Međutim, postoje aspekti plana o kojima treba raspravljati, pregovarati, koje treba poboljšati", kazao je francuski predsjednik Emmanuel Macron za RTL radio o američkom planu.

"Mi želimo mir, ali ne želimo mir koji će biti kapitulacija".

U posebnom incidentu, Rumunjska je podigla borbene zrakoplove kako bi pratila dronove koji su ušli u njen zračni prostor blizu granice s Ukrajinom rano u utorak, od kojih se jedan nastavio kretati dublje u teritorij zemlje članice NATO-a, reklo je ministarstvo obrane.