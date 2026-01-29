Pojavila se nova snimka. Pretti i agenti ICE-a sukobili su se 11 dana prije nego su ga usmrtili

Pojavile su se nove, dramatične snimke koje prikazuju Alexa Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara s odjela intenzivne njege, u žestokom fizičkom sukobu sa saveznim imigracijskim agentima u Minneapolisu. Incident se dogodio samo 11 dana prije nego što su ga Trumpovi agenti Granične ophodnje (ICE) ustrijelili i ubili. Obitelj je potvrdila da je na snimkama doista Pretti te da su bili upoznati s ovim događajem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Snimke, koje je prva objavila medijska kuća The News Movement, prikazuju Prettija kako glasno viče na savezne agente u njihovim vozilima na raskrižju u Minneapolisu. U jednom trenutku, dok se tamni SUV s upaljenim svjetlima polako udaljava, Pretti prilazi i nogom udara u stražnje svjetlo, razbijajući ga. Jedan od agenata, s kacigom i gas maskom, izlazi iz vozila, hvata Prettija i nasilno ga obara na tlo.

Foto: U.S. Department of Veterans Affa

Ubrzo mu se pridružuju još najmanje tri agenta koji ga pokušavaju svladati na cesti. Okupljeni svjedoci vrište i mole ih da prestanu, dok drugi agenti ispaljuju dimne bombe ili suzavac prema gomili. Cijela scena traje oko 25 sekundi, nakon čega se Pretti uspijeva izvući iz zimske jakne i pobjeći. Dok ustaje i okreće se, za pojasom na leđima vidljiv mu je pištolj, no ni u jednom trenutku ne poseže za njim. Agenti ga nakon toga ne pokušavaju uhititi, već se vraćaju u vozila i napuštaju mjesto događaja.

Odvjetnik obitelji Pretti, Steve Schleicher, izjavio je kako ovaj incident ni na koji način ne može opravdati smrtonosnu pucnjavu koja je uslijedila 11 dana kasnije.

- Tjedan dana prije nego što je Alex ustrijeljen na ulici - iako nikome nije predstavljao prijetnju - nasilno ga je napala skupina agenata Imigracijske i carinske službe (ICE). Ništa što se dogodilo cijeli tjedan prije ne može opravdati Alexovo ubojstvo od strane ICE-a 24. siječnja - stoji u Schleicherovoj pisanoj izjavi.

Foto: VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) potvrdilo je da pregledava snimku incidenta. U međuvremenu, video je postao i predmet političke polarizacije. Donald Trump Jr., sin predsjednika, podijelio je snimku na društvenim mrežama uz sarkastičan komentar: "Samo miroljubivi promatrač".

Max Shapiro, odvjetnik iz Minneapolisa, također je snimio dio incidenta. Za medije je ispričao kako je putem poruka na Signalu dobio dojavu o prisutnosti agenata u blizini vrtića njegova sina, zbog čega je otišao na lokaciju. Kaže kako je počeo snimati netom nakon što je Pretti udario vozilo. Nakon što su se agenti povukli, Shapiro je prišao Prettiju.

​- Prišao sam mu i napola ga zagrlio. U jednoj ruci sam držao telefon, a drugom sam ga nekako zagrlio.

Pitao sam ga: 'Jesi li dobro, jesi li OK?' Odgovorio je: 'Da, dobro sam, OK sam. Jesmo li svi mi OK? Jesmo li sigurni?' Provjeravao je jesu li svi ostali na sigurnom - rekao je Shapiro za NBC News.

Foto: Seth Herald

Shapiro dodaje kako razumije da će neki iskoristiti snimku da ocrne Prettija, ali da mu se činio kao netko tko je duboko mario za ljude pogođene deportacijama Trumpove administracije.

Jedanaest dana nakon ovog sukoba, 24. siječnja, Pretti je ubijen tijekom novog prosvjeda. Snimke tog dana pokazuju kako ga agenti okružuju, a jedan ga obara na tlo. Dok ga nekoliko službenika pokušava svladati, jedan od njih viče: "Ima pištolj!" Iako je Pretti imao dozvolu za nošenje oružja, videozapisi očevidaca pokazuju da ga nije držao u ruci niti njime prijetio. Jedna snimka čak prikazuje agenta kako mu vadi pištolj iz pojasa neposredno prije nego što su ispaljeni smrtonosni hici. Dvojica agenata koja su pucala odmah su suspendirana.