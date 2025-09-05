Obavijesti

PALE SAM NA SVIJETU

Trump se jada: Izgubili smo Rusiju i Indiju zbog Kine

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Brian Snyder

Izgleda da smo izgubili Indiju i Rusiju zbog najmračnije, najcrnje Kine. Neka imaju dugu i prosperitetnu zajedničku budućnost, objavio je Trump.

Bilo je odmah jasno da Donaldu Trumpu nije dobro sjeo indijsko-kinesko-ruski randevu. Xi Jinping je tijekom proslave 'Dana pobjede' i kolosalne vojne parade oko sebe okupio 20-ak državnika za koje se smatra da nisu oduševljeni trenutačnim svjetskim poretkom nastalim na razvalinama Hladnog rata i raspada SSSR-a.

 - Veliko je pitanje hoće li kineski predsjednik Xi spomenuti golemu količinu potpore i 'krvi' koju su Sjedinjene Američke Države dale Kini kako bi joj pomogle osigurati SLOBODU od vrlo neprijateljskog stranog osvajača. Mnogi Amerikanci su poginuli u kineskoj potrazi za Pobjedom i Slavom. Nadam se da će biti dostojno počašćeni i zapamćeni zbog svoje hrabrosti i žrtve. Neka predsjednik Xi i divni ljudi Kine imaju sjajan i trajan dan slavlja. Prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Jong-unu dok urotnički djelujete protiv Sjedinjenih Američkih Država - napisao je na svojoj aplikaciji Truth Social tijekom mimohoda.

Sada se opet oglasio i požalio da je Kina privukla Rusiju u svoju orbitu.

 - Izgleda da smo izgubili Indiju i Rusiju zbog najmračnije, najcrnje Kine. Neka imaju dugu i prosperitetnu zajedničku budućnost - objavio je.

Novi blok

Od početka drugog mandata, Trump je za rat u Ukrajini krivio Bidena i Zelenskog te Putinu nudio i više nego povoljne uvjete za prekid vatre, uključujući garanciju da Ukrajina neće ući u NATO i da je Krim gotova priča. Do kraja rata za koji se Trump nada da će mu donijeti Nobela za mir i biti kruna njegove političke karijere, nije došlo jer Putin ne planira odustati od svojih maksimalističkih ciljeva, a Trumpovu inklinaciju i kopernikanski zaokret u Washingtonu koristi za osvajanje novih teritorija.

HIBRIDNI RAT Kineski superhakeri napali SAD. Svaki Amerikanac je ugrožen
Kineski superhakeri napali SAD. Svaki Amerikanac je ugrožen

Američka vlast fokalnu točku novog svjetskog poretka i budućih rivalstava vidi u Tihom oceanu i Kini koja je preuzela ulogu SSSR-a kao glavnog američkog geostrateškog i ekonomskog rivala. Trump je velikodušnim ponudama Putinu pokušao istrgnuti Rusiju iz kineskog zagrljaja, ali Rusija ovisi ekonomski o Kini koja kupuje ruske energente otkada je EU uvela 17 paketa sankcija.

