Trump se jada: Izgubili smo Rusiju i Indiju zbog Kine

Bilo je odmah jasno da Donaldu Trumpu nije dobro sjeo indijsko-kinesko-ruski randevu. Xi Jinping je tijekom proslave 'Dana pobjede' i kolosalne vojne parade oko sebe okupio 20-ak državnika za koje se smatra da nisu oduševljeni trenutačnim svjetskim poretkom nastalim na razvalinama Hladnog rata i raspada SSSR-a.

- Veliko je pitanje hoće li kineski predsjednik Xi spomenuti golemu količinu potpore i 'krvi' koju su Sjedinjene Američke Države dale Kini kako bi joj pomogle osigurati SLOBODU od vrlo neprijateljskog stranog osvajača. Mnogi Amerikanci su poginuli u kineskoj potrazi za Pobjedom i Slavom. Nadam se da će biti dostojno počašćeni i zapamćeni zbog svoje hrabrosti i žrtve. Neka predsjednik Xi i divni ljudi Kine imaju sjajan i trajan dan slavlja. Prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Jong-unu dok urotnički djelujete protiv Sjedinjenih Američkih Država - napisao je na svojoj aplikaciji Truth Social tijekom mimohoda.

Sada se opet oglasio i požalio da je Kina privukla Rusiju u svoju orbitu.

- Izgleda da smo izgubili Indiju i Rusiju zbog najmračnije, najcrnje Kine. Neka imaju dugu i prosperitetnu zajedničku budućnost - objavio je.

Novi blok

Od početka drugog mandata, Trump je za rat u Ukrajini krivio Bidena i Zelenskog te Putinu nudio i više nego povoljne uvjete za prekid vatre, uključujući garanciju da Ukrajina neće ući u NATO i da je Krim gotova priča. Do kraja rata za koji se Trump nada da će mu donijeti Nobela za mir i biti kruna njegove političke karijere, nije došlo jer Putin ne planira odustati od svojih maksimalističkih ciljeva, a Trumpovu inklinaciju i kopernikanski zaokret u Washingtonu koristi za osvajanje novih teritorija.

Američka vlast fokalnu točku novog svjetskog poretka i budućih rivalstava vidi u Tihom oceanu i Kini koja je preuzela ulogu SSSR-a kao glavnog američkog geostrateškog i ekonomskog rivala. Trump je velikodušnim ponudama Putinu pokušao istrgnuti Rusiju iz kineskog zagrljaja, ali Rusija ovisi ekonomski o Kini koja kupuje ruske energente otkada je EU uvela 17 paketa sankcija.