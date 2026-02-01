Trump se oglasio nakon uznemirujućih optužbi iz Epsteinovih dokumenata

Afera "Epstein" ne jenjava. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ga novoobjavljeni dokumenti američkog Ministarstva pravosuđa (DoJ) o slučaju Jeffreyja Epsteina "u potpunosti oslobađaju" od bilo kakvih sumnji ili povezanosti. Rekao je da mu je rečeno od "važnih osoba" da dokumenti ne samo da ga oslobađaju, već predstavljaju "suprotno od onoga čemu se nadala radikalna ljevica".

"Nisam to sve osobno vidio, ali su mi neki vrlo važni ljudi rekli da me ti dokumenti ne samo oslobađaju, već da su suprotno od onoga čemu su se nadali ljudi s radikalne ljevice", rekao je američki predsjednik novinarima dok je u subotu letio prema Floridi.

No u dokumentima za koje Trump tvrdi da ga oslobađaju krivnje, našle su se i uznemirujuće optužbe protiv američkog predsjednika, u kojima ga anonimne osobe optužuju za silovanje djevojčica, organiziranje trgovine djecom, prijetnje ubojstvom...

Istovremeno, britanski premijer Sir Keir Starmer pozvao je bivšeg princa Andrewa (Andrew Mountbatten-Windsor), brata Kralja Charlesa III da svjedoči pred američkim Kongresom o svojim odnosima s Epsteinom.

Starmer je naglasio da svi koji imaju informacije trebaju biti spremni podijeliti ih, posebno u interesu žrtava. Naime, u dokumentima se nalaze i fotografije Andrewa kako čuči iznad žene, no nema naznaka kaznenog djela. Andrew je u ranijoj izjavi iz listopada 2025. ponovno negirao sve optužbe protiv sebe.

