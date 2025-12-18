Obavijesti

PROTUUSTAVNO

Trump se potajno nada trećem mandatu iako zna da je ilegalno

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jonathan Ernst

Trumpova razmišljanja o toj temi potaknula su široka nagađanja među političkim saveznicima i kritičarima, otvarajući pitanja o pravnim tumačenjima i stanju američke demokracije

Predsjednik Donald Trump navodno je privatno razgovarao o kandidaturi za treći mandat sa svojim bivšim odvjetnikom, koji piše knjigu o tome bi li se to moglo dogoditi. Trumpove nedavne rasprave  i privatne i javne o mogućem trećem predsjedničkom mandatu ponovno su potaknule debatu o ustavnim ograničenjima trajanja predsjedničke vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama, piše Newsweek.

Zanimljivo, prije mjesec dana Trump je rekao da je svjestan 22. amandamana i da se niti jedan kandidat ni pod kojim uvjetima ne može kandidirati treći put.

To pitanje nosi značajne ustavne i političke implikacije, dotičući se granica izvršne vlasti i postojanosti dvomandatnog presedana u zemlji, uspostavljenog 22. amandmanom 1951. godine. Trumpova razmišljanja o toj temi potaknula su široka nagađanja među političkim saveznicima i kritičarima, otvarajući pitanja o pravnim tumačenjima i stanju američke demokracije.

GODINU DANA NA VLASTI Trump: 'Naslijedio sam nered od Bidena i sad ga popravljam'
Trumpov bivši pravni savjetnik Alan Dershowitz sastao se s predsjednikom kako bi mu predstavio nacrt svoje nadolazeće knjige Could President Trump Constitutionally Serve a Third Term?, u kojoj se razmatra je li Ustav doista nedvosmislen u pogledu ograničenja na dva mandata, izvijestio je The Wall Street Journal.

22. amandman Ustava SAD-a navodi: „Nijedna osoba ne smije biti izabrana na dužnost predsjednika više od dva puta.“

