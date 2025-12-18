Trump: 'Naslijedio sam nered od Bidena i sad ga popravljam'

U rijetkom večernjem obraćanju iz Bijele kuće američki predsjednik Donald Trump pohvalio se u srijedu svojim postignućima i okrivio demokratskog prethodnika za vrtoglavi porast potrošačkih cijena dok se njegova stranka priprema za teške međuizbore sljedeće godine.

- Prije jedanaest mjeseci naslijedio sam nered i popravljam ga - rekao je Trump u govoru koji je trajao manje od 20 minuta i održan je iznimno brzim tempom.

Republikanski predsjednik, koji redovito prosvjeduje da ne dobiva priznanja za svoja postignuća, ponudio je malo novih političkih inicijativa za rješavanje visokih troškova.

Govor je umjesto toga održan s izraženim osjećajem nezadovoljstva, a Trump se žalio na invazije migranata, nasilni kriminal i transrodna prava u Diplomatskoj sobi Bijele kuće ukrašenoj blagdanskim dekorom.

Krivnju je svalio na bivšeg predsjednika Joea Bidena, prethodne trgovinske sporazume, imigrante i ono što je opisao kao korumpirani sustav.

Istodobno, Trump je hvalio rad svoje administracije u ovoj godini u nizu pitanja, od smanjenja graničnih prijelaza do snižavanja cijena nekih roba. I obećao je da će nacija sljedeće godine biti jača.

Među rijetkim političkim inicijativama, Trump je najavio da će njegova administracija u sljedećem tjednu poslati „ratničku dividendu“ od 1776 dolara na račune 1,45 milijuna pripadnika američkih oružanih snaga.

Također je podržao republikanski prijedlog da se novac šalje izravno ljudima kako bi se nadoknadili troškovi zdravstvenog osiguranja, umjesto da se daju subvencije putem Zakona o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti.

Taj prijedlog još nije dobio dovoljnu podršku u Kongresu.

„Želim da novac ide izravno ljudima kako bi mogli sami kupiti svoju zdravstvenu skrb“, rekao je Trump. „Jedini gubitnici bit će osiguravajuća društva.“

Iznenađujuće, malo je vremena posvetio vanjskim poslovima, temi koja je zaokupila veći dio njegove prve godine povratka na dužnost.

Usputno je spomenuo rat u Gazi, ali nije spomenuo rat u Ukrajini ili sukob s Venezuelom koji se nazire.

Slabe ocjene za Trumpa za gospodarstvo zemlje

Obraćanje je ponudilo priliku predsjedniku da se pozabavi zabrinutosti ljudi oko pada životnog standarda, što je problem koji je Trump više puta nazvao demokratskom prijevarom.

Iako je okrivio Bidenovo predsjedništvo, Trump je priznao da cijene ostaju visoke, ali je ustvrdio da je nacija "spremna" za ekonomski procvat.

"Snižavam te visoke cijene i snižavam ih vrlo brzo", rekao je.

Obećao je da će se uvjeti poboljšati u nadolazećoj godini, navodeći svoje porezne politike, carine i planove za zamjenu predsjednika Federalnih rezervi, Jeromea Powella.

To bi bila dobrodošla vijest za Trumpove kolege republikance, koji žele zadržati kontrolu nad Zastupničkim domom i Senatom na izborima u studenom sljedeće godine.

Gotovo godinu dana prije izbora, demokrati već ističu zabrinutost oko životnog standarda i razlike oko zdravstvene politike.

Trump je vodio predizbornu kampanju na planovima za gospodarstva, učinkovito iskorištavajući visoku inflaciju Bidenovog predsjedništva kako bi pobijedio bivšu potpredsjednicu Kamalu Harris na prošlogodišnjim izborima.

Trumpova carinska politika u ovoj godini stvorila je neizvjesnost i podigla cijene u gospodarstvu za koje je njegova administracija sada odgovorna već gotovo godinu dana - a Trump, kao i Biden prije njega, bori se uvjeriti Amerikance da je gospodarstvo zdravo.

Nova anketa Reutersa/Ipsosa u utorak pokazala je da samo 33% odraslih Amerikanaca odobrava način na koji Trump upravlja gospodarstvom.

Nakon govora, demokrati su ustvrdili da je Trump ponudio Amerikancima malo rješenja za njihove brige.

Senator Mark Warner iz Virginije nazvao je govor "tužnim pokušajem odvraćanja pažnje", dok je guverner Kalifornije Gavin Newsom, potencijalni predsjednički kandidat 2028., jednostavno objavio riječ "Ja" - misleći na Trumpa - više od 700 puta.

'Najatraktivinija država na svijetu'

U govoru Trump je rekao da je privukao 18 bilijuna dolara investicija koje će stvoriti radna mjesta i otvoriti tvornice.

Svoju carinsku politiku proglasio je u tome vodećim faktorom: "Prije godinu dana naša je zemlja bila mrtva... Sada smo najatraktivnija zemlja na svijetu."

Govor je održao samo dan prije pomno praćenog ažuriranja o inflaciji Zavoda za statistiku rada.

Nakon što je u travnju, samo tri mjeseca nakon početka Trumpovog drugog mandata, dosegla najnižu razinu u četiri godine od 2,3%, godišnja inflacija od tada sve je veća.

Nedavni vladini podaci pokazali su da se rast gospodarstva donekle oporavio nakon što se smanjio tijekom prvih nekoliko mjeseci godine.

No, to također pokazuje da se rast radnih mjesta usporio tijekom Trumpovog drugog mandata, nezaposlenost je porasla na najvišu razinu u četiri godine, a potrošačke cijene ostaju visoke.