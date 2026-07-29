Trump se sastao sa Zelenskim i Netanyahuom: 'Imali smo vrlo dobar razgovor, važne teme...'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je kasno u utorak da su njegovi sastanci s ukrajinskim predsjednikom Volodomirom Zelenskim i izraelskim predsjednikom Benjaminom Netanyahuom bili pozitivni. U odvojenim kratkim objavama na društvenoj mreži Truth Social, Trump je rekao da je s obojicom razgovarao o različitim temama, ne navodeći pojedinosti.

"Imali smo vrlo dobar sastanak! Raspravljalo se o mnogim važnim temama", napisao je Trump o sastanku s Netanyahuom.

"Razgovarali smo o mnogim stvarima. Sastanak je prošao vrlo dobro", napisao je o sastanku sa Zelenskim.

Netanyahu i Zelenski boravili su u Washingtonu kako bi nazočili komemoraciji senatoru Lindseyu Grahamu, republikancu i utjecajnom zagovorniku Izraela i Ukrajine.