Netanyahu i Zelenski boravili su u Washingtonu kako bi nazočili komemoraciji senatoru Lindseyu Grahamu, republikancu i utjecajnom zagovorniku Izraela i Ukrajine
Trump se sastao sa Zelenskim i Netanyahuom: 'Imali smo vrlo dobar razgovor, važne teme...'
Američki predsjednik Donald Trump rekao je kasno u utorak da su njegovi sastanci s ukrajinskim predsjednikom Volodomirom Zelenskim i izraelskim predsjednikom Benjaminom Netanyahuom bili pozitivni. U odvojenim kratkim objavama na društvenoj mreži Truth Social, Trump je rekao da je s obojicom razgovarao o različitim temama, ne navodeći pojedinosti.
"Imali smo vrlo dobar sastanak! Raspravljalo se o mnogim važnim temama", napisao je Trump o sastanku s Netanyahuom.
"Razgovarali smo o mnogim stvarima. Sastanak je prošao vrlo dobro", napisao je o sastanku sa Zelenskim.
Netanyahu i Zelenski boravili su u Washingtonu kako bi nazočili komemoraciji senatoru Lindseyu Grahamu, republikancu i utjecajnom zagovorniku Izraela i Ukrajine.
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