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SUSRET U WASHINGTONU

Trump se sastao sa Zelenskim i Netanyahuom: 'Imali smo vrlo dobar razgovor, važne teme...'

Piše HINA,
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Trump se sastao sa Zelenskim i Netanyahuom: 'Imali smo vrlo dobar razgovor, važne teme...'
Foto: Jonathan Ernst
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Netanyahu i Zelenski boravili su u Washingtonu kako bi nazočili komemoraciji senatoru Lindseyu Grahamu, republikancu i utjecajnom zagovorniku Izraela i Ukrajine

Američki predsjednik Donald Trump rekao je kasno u utorak da su njegovi sastanci s ukrajinskim predsjednikom Volodomirom Zelenskim i izraelskim predsjednikom Benjaminom Netanyahuom bili pozitivni.  U odvojenim kratkim objavama na društvenoj mreži Truth Social, Trump je rekao da je s obojicom razgovarao o različitim temama, ne navodeći pojedinosti.

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"Imali smo vrlo dobar sastanak! Raspravljalo se o mnogim važnim temama", napisao je Trump o sastanku s Netanyahuom.

"Razgovarali smo o mnogim stvarima. Sastanak je prošao vrlo dobro", napisao je o sastanku sa Zelenskim.

Netanyahu i Zelenski boravili su u Washingtonu kako bi nazočili komemoraciji senatoru Lindseyu Grahamu, republikancu i utjecajnom zagovorniku Izraela i Ukrajine.

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