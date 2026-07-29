Američki senat krenuo na 'udar' na Putina: Trump sprema zakon o sankcijama protiv Rusije!

Američki Senat u utorak je napravio prvi korak prema usvajanju sveobuhvatnog zakona o energetskim sankcijama protiv Rusije, dok je u Capitolu boravio ukrajinski predsjednik Zelenski⁠, a glasovanje je predstavljeno i kao odavanje počasti autoru zakona, preminulom senatoru Lindseyu Grahamu, na dan njegova pogreba.

Graham je bio jedan od najutjecajnijih i najglasnijih saveznika Kijeva u američkom Kongresu tijekom četverogodišnjeg rata Rusije protiv Ukrajine, a cilj zakona je povećati ekonomski pritisak na Moskvu zbog invazije na Ukrajinu.

Dok je glasovanje još trajalo, rezultat je bio 75 glasova za i 11 protiv u proceduralnom glasovanju koje omogućuje daljnje razmatranje prijedloga zakona. Prijedlog predviđa uvođenje sankcija ruskim dužnosnicima te visokih carina Kini, Indiji i drugim zemljama kako bi se smanjila njihova ovisnost u ruskoj nafti i plinu.

Republikanski predsjednik Donald Trump rekao je da podupire zakon, nakon što je tražio da se u njega uključe i sankcije protiv Irana, što je i učinjeno u vrijeme kada je američki rat protiv Irana ušao u šesti mjesec.

Iako demokrati uglavnom podupiru sankcije, Trumpove ovlasti za uvođenje carina izazvale su zabrinutost zbog mogućeg rasta troškova uvoza. Te bi zabrinutosti mogle ugroziti izglede zakona za prolazak u Senatu, ali i u Zastupničkom domu kada se Kongres ponovno sastane u rujnu.

Ako zakon stupi na snagu, omogućit će Trumpu da uvede carine do 100 posto zemljama koje su veliki potrošači ruske energije, uključujući Indiju, Japan i neke države Europske unije, pri čemu bi odluka o njihovu ukidanju bila prepuštena njegovoj procjeni.