Trump si želi dati Medalju časti: Toliko sam ih podijelio tipovima bez ruku i nogu, možda ću i sebi

Donald Trump je u četvrtak održao govor u Georgiji i sugerirao promjenu zakona kako bi sebi mogao dodijeliti Kongresnu medalju časti, hvaleći se kako je posjetio Irak u prvom mandatu, ali su ga njegovi savjetnici odvratili od toga.

- Podijelio sam toliko medalja tipovima koji su stvarno hrabri, mislim, dolaze bez ruku, bez nogu, priče su nevjerojatne.Rekao sam: malo je previše da si ja dam jednu od njih. Jednog dana ću pokušati - rekao je Trump.

Drugim riječima čovjek koji je izbjegavao vojsku tijekom Vijetnamskog rata, želi sam sebi dodijeliti Medalju časti jer je, kako je sam rekao bio jako hrabar kada je 2019. posjetio Irak. Kongresna medalja časti najviše je i najprestižnije vojno odlikovanje koje dodjeljuje američka vlada vojnicima koji riskiraju vlastite živote ili idu iznad poziva dužnosti u ratu.

Foto: Kevin Lamarque

Trump, koji nikada nije služio u vojsci i kojem je dodijeljeno pet odgoda od vojnog roka, stoga ne bi bio kvalificiran za ovo odlikovanje. Kongresna medalja časti dodijeljena je više od 3.500 osoba od njezina osnutka 1861. godine, uključujući 2.467 pripadnika vojske, 749 iz mornarice i 300 iz marinskog korpusa. Trump je kasnije inzistirao da je samo „šalio“ publiku.

Foto: Kevin Lamarque

Donald Trump je četiri puta izbjegao vojsku zbog fakulteta. U to vrijeme, američki vojnici mogli su odgoditi službu ako su bili redovni studenti.

Petu odgodu je dobio bog dijagnoze "kostiju" u petama (poznate kao bone spurs). To je smatrano medicinskim razlogom koji ga je oslobodio vojne obveze. Prema izvještajima, Trump nije morao služiti jer su liječnici smatrali da bi služenje moglo pogoršati njegovo stanje, no ovo medicinsko izuzeće je kasnije izazvalo kontroverze, jer su mnogi smatrali da se radilo o relativno blagom stanju koje nije zahtijevalo izuzeće.