Trump sklonio, građani vratili! Dugina zastava opet na Stonewallu u New Yorku

Stotine građana okupilo se u njujorškom Manhattanu kako bi vratili zastavu na spomenik, koji obilježava mjesto na kojem je iznikao moderni američki pokret za LGBT prava. Svečanost je predvodio načelnik četvrti Manhattan Brad Hoylman-Sigal, a sudjelovali su i mnogobrojni gradski, državni i savezni dužnosnici.

"Zajednica se može radovati. Mi smo pobijedili. Naša zastava predstavlja dostojanstvo i ljudska prava", rekao je Hoylman-Sigal nakon što je zastava podignuta.

Glasnogovornik američkog ministarstva unutarnjih poslova odbio je otkriti namjerava li ministarstvo, u čijoj je nadležnosti savezna agencija koja upravlja spomenikom Stonewall, ponovno ukloniti zastavu.

Stijeg i spomenik nalaze se u Christopher Parku i obilježavaju mjesto na kojem su 1969. homoseksualci, lezbijke i transseksualni Njujorčani i Njujorčanke pokrenuli pobunu i prosvjede u odgovor na kasnonoćnu policijsku raciju bara Stonewall Inn. Pobuna u Stonewallu bila je prijelomni trenutak u borbi za gay prava u SAD-u.

Odluka o uklanjanju zastave sa spomenika zgrozila je Njujorčane, koji su događaj opisali kao čin nasilja prema LGBT zajednici.

Služba za nacionalne parkove upravlja Stonewallom i drugim američkim nacionalnim spomenicima na saveznoj razini. Agencija je ranije ovog tjedna objavila da je stijeg u Stonewallu pod njezinom upravom i da je zastava uklonjena kako bi se osigurala dosljedna primjena "dugogodišnjih pravila" na svim lokacijama nacionalnih spomenika.

Glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova u četvrtak je vraćanje zastave na spomenik prozvao "političkom predstavom".

"Današnja politička predstava pokazuje koliko su njujorški dužnosnici nesposobni i koliko je njihovo nepoznavanje problema s kojima se grad suočava", rekao je glasnogovornik u odgovor na Reutersov upit.