Obavijesti

News

Komentari 2
'IZGUBILI SU SVE'

Trump: Slanje američkih kopnenih snaga u Iran bilo bi gubljenje vremena...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: Slanje američkih kopnenih snaga u Iran bilo bi gubljenje vremena...
Foto: Jonathan Ernst

Trump je u razgovoru za Reuters potaknuo iranske kurdske snage u Iraku da pokrenu napade na Iran

Admiral

Slanje američkih kopnenih snaga u Iran bilo bi "gubitak vremena", rekao je američki predsjednik Donald Trump za američki televizijsku kuću NBC u četvrtak navečer, smatrajući takvu opciju suvišnom. "To je gubljenje vremena. Izgubili su sve. Izgubili su svoju mornaricu. Izgubili su sve što su mogli izgubiti", rekao je za američku mrežu.

Na pitanje da komentira izjavu iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija, koji je rekao da bi američka kopnena operacija bila "katastrofa", Trump ju je odbacio kao "promašenu izjavu".

FUĆKA MU SE KAD IMA LOVICU Trump o rastu cijena goriva: Ako porastu, neka porastu
Trump o rastu cijena goriva: Ako porastu, neka porastu

Arakči  je izjavio za NBC da su iranski dužnosnici "spremni na svaku eventualnost, čak i iskrcavanje". "Očekujemo ih (neprijatelja). Uvjereni smo da im se možemo suprotstaviti i da bi to za njih bila katastrofa", dodao je.

Trump je u razgovoru za Reuters potaknuo iranske kurdske snage u Iraku da pokrenu napade na Iran.

O mogućnosti ulaska iranskih kurdskih snaga u Iran iz susjednog Iraka, Trump je u četvrtak rekao Reutersu: "Mislim da je divno što to žele učiniti, bio bih za to."

MONROEVA DOKTRINA 2.0 Trump: Nakon Irana, Kuba je samo pitanje vremena
Trump: Nakon Irana, Kuba je samo pitanje vremena

Iranske kurdske milicije konzultirale su se sa Sjedinjenim Državama o tome hoće li i kako napasti iranske sigurnosne snage u zemlji, prema tri izvora upoznata s tim pitanjem.

Napad na Iran je politički rizik za republikanskog predsjednika, s anketama koje pokazuju malu podršku javnosti i zabrinutost Amerikanaca zbog rasta cijena benzina uzrokovanog poremećajem u opskrbi energijom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'
IZ MINUTE U MINUTU

LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
VIDEO Plenković na sjednici Vlade: 'Spremni smo na mogući rast cijena nafte i plina'
EVO KOJE SU TEME

VIDEO Plenković na sjednici Vlade: 'Spremni smo na mogući rast cijena nafte i plina'

Na dnevnom redu su, između ostalog, i izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojima Vlada predlaže produženje primjene snižene stope PDV-a od pet posto za isporuku prirodnog plina...
DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'
UŽAS U ISTRI

DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'

Kako doznajemo, na tijelima nema tragova nasilne smrti. Policija tek treba utvrditi identitete s obzirom da su tijela u raspadajućem stanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026