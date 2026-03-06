Trump: Slanje američkih kopnenih snaga u Iran bilo bi gubljenje vremena...

Slanje američkih kopnenih snaga u Iran bilo bi "gubitak vremena", rekao je američki predsjednik Donald Trump za američki televizijsku kuću NBC u četvrtak navečer, smatrajući takvu opciju suvišnom. "To je gubljenje vremena. Izgubili su sve. Izgubili su svoju mornaricu. Izgubili su sve što su mogli izgubiti", rekao je za američku mrežu.

Na pitanje da komentira izjavu iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija, koji je rekao da bi američka kopnena operacija bila "katastrofa", Trump ju je odbacio kao "promašenu izjavu".

Arakči je izjavio za NBC da su iranski dužnosnici "spremni na svaku eventualnost, čak i iskrcavanje". "Očekujemo ih (neprijatelja). Uvjereni smo da im se možemo suprotstaviti i da bi to za njih bila katastrofa", dodao je.

Trump je u razgovoru za Reuters potaknuo iranske kurdske snage u Iraku da pokrenu napade na Iran.

O mogućnosti ulaska iranskih kurdskih snaga u Iran iz susjednog Iraka, Trump je u četvrtak rekao Reutersu: "Mislim da je divno što to žele učiniti, bio bih za to."

Iranske kurdske milicije konzultirale su se sa Sjedinjenim Državama o tome hoće li i kako napasti iranske sigurnosne snage u zemlji, prema tri izvora upoznata s tim pitanjem.

Napad na Iran je politički rizik za republikanskog predsjednika, s anketama koje pokazuju malu podršku javnosti i zabrinutost Amerikanaca zbog rasta cijena benzina uzrokovanog poremećajem u opskrbi energijom.