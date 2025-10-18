Trump smanjio kaznu 'najvećem američkom lažovu': Umjesto 7 godina u zatvoru bio 3 mjeseca

Ozloglašeni bivši republikanski kongresmen George Santos u petak je izašao na slobodu, samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da mu smanjuje sedmogodišnju zatvorsku kaznu. Santos, koji je služio kaznu zbog teške prevare i krađe identiteta, proveo je u zatvoru manje od tri mjeseca.

Santos (37) je pušten iz Federalnog popravnog zavoda Fairton u New Jerseyju u petak oko 23 sata, gdje ga je dočekala obitelj, potvrdio je njegov odvjetnik Joseph Murray. Odluka predsjednika Trumpa izazvala je oštre reakcije, podijelivši političku scenu na one koji slave njegovu milost i one koji je osuđuju kao ismijavanje pravde.

"Strastveni apel" i predsjednikova milost

Foto: Jonathan Ernst

Odluka o pomilovanju uslijedila je nakon Santosovog izravnog apela predsjedniku. U otvorenom pismu objavljenom u lokalnim novinama The South Shore Press, Santos je molio za "priliku da se vrati svojoj obitelji, prijateljima i zajednici".

- Tijekom svog kratkog mandata u Kongresu, stajao sam čvrsto iza Vaše agende – 100% vremena - napisao je Santos, ističući svoju nepokolebljivu lojalnost. U pismu je tvrdio da je držan u samici nakon prijetnje smrću te da trpi kaznu "daleko iznad onoga što pravda zahtijeva".

Čini se da je apel urodio plodom. Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio odluku, nazvavši Santosa "svojevrsnim 'nevaljalcem'", ali je ustvrdio da je bio "užasno zlostavljan" u zatvoru.

- Stoga sam upravo potpisao smanjenje kazne, puštajući Georgea Santosa iz zatvora, ODMAH. Sretno George, želim ti sjajan život! - napisao je Trump.

Lojalnost kao ključni argument

Trump je svoju odluku dodatno opravdao uspoređujući Santosove laži s izjavama demokratskog senatora Richarda Blumenthala o njegovoj vojnoj službi.

- To je puno gore od onoga što je George Santos učinio, a barem je Santos imao hrabrosti, uvjerenja i inteligencije da UVIJEK GLASA REPUBLIKANSKI! - poručio je predsjednik.

Ova odluka nije samo oslobodila Santosa zatvora. Prema dokumentu o pomilovanju, poništene su mu i sve daljnje novčane kazne, obveza restitucije žrtvama, uvjetna kazna i nadzor nakon puštanja. Time je izbjegao plaćanje gotovo 600.000 dolara (oko 550.000 €) na koje se obvezao u sklopu nagodbe o priznanju krivnje.

Pad obilježen lažima i prevarama

George Santos postao je tek šesti član u povijesti američkog Kongresa koji je izbačen od strane svojih kolega. Njegov politički pad bio je jednako brz i spektakularan kao i njegov uspon. Nakon izbora 2022. godine, otkriveno je da je gotovo cijela njegova biografija izmišljena.

Lansirao je laži o završenom fakultetu, uspješnoj karijeri na Wall Streetu u tvrtkama poput Citigroup i Goldman Sachs, pa čak i o židovskom podrijetlu, kasnije tvrdeći da je mislio da je "Jew-ish" (kao Židov).

No, ispod slojeva laži krili su se stvarni zločini. Priznao je krivnju za krađu identiteta 11 osoba, uključujući članove vlastite obitelji, kako bi lažirao donacije za svoju kampanju. Novac donatora trošio je na luksuzan život, uključujući botoks, pretplatu na stranicu OnlyFans te kupovinu u trgovinama poput Hermèsa. Također je nezakonito primao naknade za nezaposlene tijekom pandemije.

Podijeljene reakcije unutar stranke

Dok su neki Trumpovi saveznici, poput kongresnice Marjorie Taylor Greene, pozdravili odluku tvrdeći da je Santos bio "nepravedno tretiran", mnogi republikanci, posebno iz New Yorka, oštro su je osudili.

- George Santos nije samo lagao – on je krao, prevario birače, a njegovi zločini zaslužuju više od tromjesečne kazne - izjavio je republikanski zastupnik Nick LaLota. Njegov kolega Andrew Garbarino, koji je bio u etičkom odboru koji je istraživao Santosa, dodao je: "Manje od tri mjeseca u zatvoru nije pravda."

Demokrati su bili još oštriji. "Donald Trump ima vremena osloboditi serijskog prevaranta... ali ne može se zamarati rješavanjem zdravstvene krize koja uništava radničku klasu", poručio je čelnik demokrata u Zastupničkom domu, Hakeem Jeffries.

Santosovo puštanje na slobodu još je jedan u nizu kontroverznih poteza milosti predsjednika Trumpa, koji je i tijekom svog prvog mandata, kao i od povratka u Bijelu kuću, često koristio predsjedničke ovlasti za pomilovanje svojih političkih saveznika i pristaša.