DOBILA NOVU FUNKCIJU

Trump smijenio Kristi Noem

Piše 24sata,
Foto: Elizabeth Frantz

Noem će zamijeniti republikanski senator Markwayne Mullin

Predsjednik Donald Trump objavio je da smjenjuje Kristi Noem s mjesta ministra za unutarnju sigurnost SAD-a. Noem, koja je predvodila Trumpovu politiku imigracije, zamijenit će republikanski senator Markwayne Mullin.

Trump je na Truth Socialu pohvalio Noem: 'Trenutačna ministrica Kristi Noem služila nam je odlično i postigla je brojne spektakularne rezultate.'

Noem će sada preći na novu funkciju posebnog izaslanika za inicijativu 'The Shield of the Americas', koju je Trump opisao kao novu sigurnosnu inicijativu u zapadnoj hemisferi.

