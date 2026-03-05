Noem će zamijeniti republikanski senator Markwayne Mullin
DOBILA NOVU FUNKCIJU
Trump smijenio Kristi Noem
Čitanje članka: < 1 min
Predsjednik Donald Trump objavio je da smjenjuje Kristi Noem s mjesta ministra za unutarnju sigurnost SAD-a. Noem, koja je predvodila Trumpovu politiku imigracije, zamijenit će republikanski senator Markwayne Mullin.
Trump je na Truth Socialu pohvalio Noem: 'Trenutačna ministrica Kristi Noem služila nam je odlično i postigla je brojne spektakularne rezultate.'
Noem će sada preći na novu funkciju posebnog izaslanika za inicijativu 'The Shield of the Americas', koju je Trump opisao kao novu sigurnosnu inicijativu u zapadnoj hemisferi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku