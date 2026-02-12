Završava se velika operacija ICE-a u Minnesoti! 'Predsjednik Trump se složio s odlukom...'

Trumpov 'car granice' Tom Homan najavio je kako je dolazi kraj velikoj akciji ICE-a i drugih službi u Minnesoti, objavio je BBC. Podsjećamo, zadnjih tjedana došlo je do velikih napetosti u ovoj saveznoj državi, agenti ICE-a ubili su dvoje prosvjednika, Renée Nicole Macklin Good i Alexa Jeffreyja Prettija, Trump je opravdao postupke agenata, ali javnost nije uvjerena.

Homan je na konferenciji za novinare u Minneapolisu potvrdio da je američki predsjednik Donald Trump prihvatio njegov prijedlog o okončanju akcije, poznate kao "Metro Surge".

Najavio je da je značajno povlačenje saveznih agenata već započelo i da će se nastaviti tijekom idućeg tjedna, čime se završava operacija pokrenuta 1. prosinca. Na svom vrhuncu, u Minnesoti je bilo raspoređeno oko tri tisuće agenata iz različitih saveznih agencija, uključujući ICE i Carinsku i graničnu zaštitu (CBP).

Njihov se broj prošlog tjedna smanjio za 700, a sada se očekuje potpuni odlazak. Prisutnost saveznih snaga trebala bi se vratiti na uobičajenih 150-ak službenika...

​- Predložio sam, a predsjednik Trump se složio, da se ova operacija privede kraju - rekao je Homan.

Operacija "Metro Surge" službeno je pokrenuta s ciljem uhićenja osoba s kriminalnim dosjeom koje ilegalno borave u zemlji. Prema podacima saveznih vlasti, uhićeno je više od četiri tisuće ljudi.

Međutim, akciju su od početka pratile kontroverze. Kritičari tvrde da su među privedenima bile i brojne osobe bez ikakvog dosjea, pa čak i američki državljani. Situacija je eskalirala u siječnju nakon što su savezni agenti u dva odvojena incidenta ubili dvoje prosvjednika, što je izazvalo masovne prosvjede i pojačalo politički pritisak na Trumpovu administraciju da zaustavi operaciju.

Guverner Minnesote Tim Walz, demokrat, operaciju je nazvao "okupacijom" i "kampanjom odmazde" protiv savezne države. Ranije ovog tjedna, nakon razgovora s Homanom i Bijelom kućom, izrazio je nadu da će se akcija okončati "u danima, ne tjednima ili mjesecima".

Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey također je potvrdio da je imao "pozitivan sastanak" s Homanom o povlačenju saveznih službenika.