SIGURNOSNE PREPREKE

Netanyahu želi odgodu suđenja za korupciju: 'Sada ne mogu svjedočiti zbog ratnih događaja'

Piše HINA,
Netanyahu želi odgodu suđenja za korupciju: 'Sada ne mogu svjedočiti zbog ratnih događaja'
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu zatražio je pauzu u procesu za korupciju zbog 'dramatičnih događaja' na Bliskom istoku

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu zatražio je odgodu svjedočenja u dugotrajnom sudskom procesu za korupciju, koji se trebao nastaviti idući tjedan, navodeći kao razlog aktualnu sigurnosnu situaciju u regiji, stoji u podnesku koji je u petak sudu predao njegov odvjetnik. Suđenje Netanyahuu trebalo se nastaviti u nedjelju, nakon što je Izrael ukinuo izvanredno stanje uvedeno zbog rata s Iranom, a nakon objave prekida vatre u noći na srijedu. Obrana je izjavila da je spremna nastaviti sa saslušanjem svjedoka optužbe.

"Zbog povjerljivih sigurnosnih i diplomatskih razloga povezanih... s dramatičnim događajima koji su se u posljednje vrijeme odvili u Državi Izrael i diljem Bliskog istoka, premijer neće moći svjedočiti u postupku barem iduća dva tjedna", navodi se u podnesku Okružnom sudu u Jeruzalemu.

U dokumentu se dodaje da je sudu dostavljena zapečaćena omotnica s detaljnim obrazloženjem povjerljivih razloga, a sud će donijeti odluku nakon što tužiteljstvo dostavi svoj odgovor.

Netanyahu, prvi izraelski premijer optužen za kazneno djelo za vrijeme obnašanja dužnosti, poriče optužbe za primanje mita, prijevaru i zlouporabu povjerenja koje su podignute 2019. nakon nekoliko godina istrage.

Suđenje, koje je počelo 2020. godine i moglo bi rezultirati zatvorskom kaznom, više je puta odgađano zbog njegovih službenih obveza, a završetak procesa se ne nazire.

Optužbe protiv Netanyahua, zajedno s napadima Hamasa na Izrael u listopadu 2023. godine, narušile su njegov ugled.

Izrael bi trebao održati izbore u listopadu na kojima bi Netanyahuova koalicija, najdesnija u povijesti Izraela, prema anketama mogla izgubiti vlast.

