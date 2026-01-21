Trump stigao u Davos, svi otišli. Doznajemo ostaje li Plenković!

Donald Trump sletio je u Švicarsku, U Davosu će održati govor na Svjetskom gospodarskom forumu. Šefica EU komisije Ursula von der Leyen i francuski predsjednik Emmanuel Macron otišli su iz Davosa prije nego je Trump stigao. Von der Leyen je otišla jučer, a Macron danas, uoči Trumpovog dolaska. Iz Davosa su otišli i čelnici Norveške i Švedske. Ranije su dolazak otkazali Zelenski i Meloni.

Sve o Davosu pratite na 24sata iz minute u minutu.

Pitali smo i Vladu Republike Hrvatske koja je odluka premijera Andreja Plenkovića.

- Imamo popodne još sastanaka. gostovanje na CNN-u, a sutra je i veliki panel s liderima o Ukrajini - potvrdio nam je glasnogovornik Marko Milić.

Dodao je i kako Plenković sutra ide u Bruxelles na izvanredni sastanak lidera Europskog vijeća.