Šefica EU komisije Ursula von der Leyen i francuski predsjednik Emmanuel Macron otišli su iz Davosa prije nego je Trump stigao
Trump stigao u Davos, svi otišli. Doznajemo ostaje li Plenković!
Donald Trump sletio je u Švicarsku, U Davosu će održati govor na Svjetskom gospodarskom forumu. Šefica EU komisije Ursula von der Leyen i francuski predsjednik Emmanuel Macron otišli su iz Davosa prije nego je Trump stigao. Von der Leyen je otišla jučer, a Macron danas, uoči Trumpovog dolaska. Iz Davosa su otišli i čelnici Norveške i Švedske. Ranije su dolazak otkazali Zelenski i Meloni.
Pitali smo i Vladu Republike Hrvatske koja je odluka premijera Andreja Plenkovića.
- Imamo popodne još sastanaka. gostovanje na CNN-u, a sutra je i veliki panel s liderima o Ukrajini - potvrdio nam je glasnogovornik Marko Milić.
Dodao je i kako Plenković sutra ide u Bruxelles na izvanredni sastanak lidera Europskog vijeća.
