Trump stigao u Davos, svi otišli. Doznajemo ostaje li Plenković!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Dolazak ministra na sjednicu Vlade | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Šefica EU komisije Ursula von der Leyen i francuski predsjednik Emmanuel Macron otišli su iz Davosa prije nego je Trump stigao

Donald Trump sletio je u Švicarsku, U Davosu će održati govor na Svjetskom gospodarskom forumu. Šefica EU komisije Ursula von der Leyen i francuski predsjednik Emmanuel Macron otišli su iz Davosa prije nego je Trump stigao. Von der Leyen je otišla jučer, a Macron danas, uoči Trumpovog dolaska. Iz Davosa su otišli i čelnici Norveške i Švedske. Ranije su dolazak otkazali Zelenski i Meloni. 

Donald Trump na putu za Davos 01:32
Donald Trump na putu za Davos | Video: 24sata/Reuters

Sve o Davosu pratite na 24sata iz minute u minutu.

Pitali smo i Vladu Republike Hrvatske koja je odluka premijera Andreja Plenkovića.

TOMISLAV KLAUŠKI Najlakše je reći da je Trump poludio. Ipak, iza njega stoji Amerika koja ga slijedi i sluša
Najlakše je reći da je Trump poludio. Ipak, iza njega stoji Amerika koja ga slijedi i sluša

- Imamo popodne još sastanaka. gostovanje na CNN-u, a sutra je i veliki panel s liderima o Ukrajini - potvrdio nam je glasnogovornik Marko Milić. 

Dodao je i kako Plenković sutra ide u Bruxelles na izvanredni sastanak lidera Europskog vijeća. 

